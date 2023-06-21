Визит этого президента на ПМЭФ стал настоящим горем для США

Несмотря на давление со стороны Запада, президент Алжира, как и другие важные лидеры, принял участие в ПМЭФ, пишет Al Mayadeen. Россия и арабская страна договорились о развитии экономического партнерства. Это сильно беспокоит США, которые сдают позиции в Северной Африке.

Мировые СМИ внимательно следили за государственным визитом президента Алжира Абдельмаджида Теббуна в Россию. Они обсудили все детали и заявления, сделанные официальными лицами из обеих стран, а также достигнутые соглашения в области энергетики и торговли.

Причина такого ажиотажа в прессе связана с той ролью, которую играет Алжир в зарождающемся мировом порядке. Соединенные Штаты теряют влияние в Северной Африке, в то время как Китай и Россия расширяют свое присутствие в этом регионе.

Трехдневный официальный визит Теббуна в Москву имеет большое значение. Президент Алжира принял участие в пленарном заседании Петербургского Международного экономического форума (ПМЭФ-2023), несмотря на давление Белого дома и крупных капиталистических держав западного мира.

ПМЭФ-2023 собрал делегатов из более чем ста государств (стран СНГ, Китай, Индия, Вьетнам и другие). Президент России Владимир Путин во время своего выступления заявил, что у России больше ядерного оружия, чем у стран НАТО и что экономика его страны активно развивается, несмотря на специальную военную операцию, санкции и уход ряда иностранных компаний.

Вашингтон обеспокоен прочностью российско-алжирских отношений. СМИ, связанные со странами НАТО, пытаются опорочить имидж обоих государств на международной арене, твердя о «нарушении прав человека» и «коррупции». Они утверждают, что отношения Алжира и Москвы строятся на якобы схожем «авторитарном подходе к руководству», а не являются продуктом совместного стремления к достижению общих интересов вдали от западной гегемонии.

Алжирская армия, играющая видную роль в формировании внутренней и внешней политики страны, с советских времен и по сегодняшний день опирается на российское оружие. Импорт военной техники из России составляет 73% от общего объема закупок вооружений Алжиром за рубежом в период с 2018 по 2022 год. Алжир планирует модернизировать свои вооруженные силы, поэтому удвоил военный бюджет в 2023 году, доведя его до 23 миллиардов долларов.

БРИКС и конец гегемонии доллара

На протяжении десятилетий Алжир пытался балансировать в международных отношениях и был открыт для всех глобальных блоков. Он сохранял суверенитет и независимость в принятии решений. Алжир держался подальше от прозападных арабских государств, решивших нормализовать отношения с Тель-Авивом, чтобы добиться одобрения со стороны американцев.

Алжир под руководством Абдельмаджида Теббуна стремится присоединиться к группе БРИКС (Россия, Китай, Бразилия, ЮАР и Индия), основанной в 2006 году. Ее главная цель — увеличить темпы экономического роста стран — участниц, использовать национальные валюты в международной торговле и снизить зависимость от доллара.

Алжир намерен присоединиться к БРИКС не столько из политических соображений, сколько из экономических. Уставной банк капитала БРИКС — сто миллиардов долларов. Это больше, чем у Всемирного банка. Другими словами, БРИКС сможет финансировать проекты внутри Алжира и поддерживать развитие страны.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун на встрече с Владимиром Путиным в Кремле призвал ускорить вступление своей страны в БРИКС, чтобы уменьшить ее зависимость от западных валют и стать частью нового мира без господства доллара.

Алжир прекрасно осведомлен об изменениях, произошедших в мире за последние два десятилетия, и появлении новых глобальных полюсов. Ему придется подстраиваться, чтобы извлечь из этого экономические и политические выгоды, тем более что Россия является одним из этих полюсов и имеет исторические связи с Алжиром. Напомним, что Москва первой признала временное правительство Алжира после того, как Фронт национального освобождения подписал соглашение о прекращении огня с Францией 19 марта 1962 года.

Соглашения о стратегическом сотрудничестве и партнерстве

У России и Алжира прочные экономические отношения. В настоящее время объем торгового обмена между странами составляет примерно три миллиарда долларов ежегодно. Россия является для Алжира главным поставщиком различных видов вооружений. Кроме того, они тесно взаимодействуют в рамках ОПЕК+ и Форума стран — экспортеров газа.

Москва и Алжир намерены активизировать сотрудничество и углубить стратегическое партнерство, особенно в экономической сфере. Глава парламентской Группы дружбы с Россией Абд ас-Салам Башага Али заявил, что визит Абдельмаджида Теббуна в Россию отражает стремление обеих сторон укрепить экономические связи и увеличить объем торгового обмена путем обновления соглашения о сотрудничестве, подписанного в 2001 году.

Теббун и Путин подписали множество соглашений в различных областях (торговля, сельское хозяйство и энергетика), что свидетельствует об углублении стратегического партнерства между странами.

Российско-алжирское сотрудничество в сфере экономики можно разобрать по пунктам:

Москва стремится обойти санкции и другие ограничения, введенные США и Европой после начала специальной военной операции на Украине (24 февраля 2022 года). Россия намерена сохранить свои позиции в Северной Африке, и Алжир в этом контексте является важным форпостом. Власти арабской страны нуждаются в российских инвестициях, чтобы начать разработку железного рудника Гар-Джбейлат. Алжир планирует расширить сотрудничество с Россией в нефтегазовой сфере, а также ищет партнеров для достижения продовольственной безопасности за счет проектов по увеличению производства зерна. Алжир считает Москву подходящим партнером в сфере экологически чистой энергетики. Россия является одним из крупнейших в мире производителей энергии. Она также имеет развитую автомобильную промышленность и здравохранение — сферы, алжирское государство будет модернизировать. Россия и Алжир договорились о сотрудничестве в использовании космического пространства. Алжир подал официальную заявку на вступление в БРИКС, а Москва, в свою очередь, приветствует его решение. Алжир, как и некоторые другие африканских страны, не имеет внешнего долга при внутреннем экономическом росте в 4,3%. Он намеревается возродить промышленный сектор при поддержке Москвы. Экспорт Алжира в Россию составляет 18 миллиардов долларов, а импорт — 1,2 миллиарда долларов. Но после подписания стратегического соглашения Алжир станет воротами России в остальной мир. Алжир планирует создать зону свободной торговли с Россией. Об этом заявил министр торговли и развития экспорта республики Тайеб Зитуни.

Закат эры американской гегемонии

Сменявшие друг друга администрации США стремились добиться мирового господства, что побудило крупные державы (Россия и Китай) удвоить усилия, чтобы установить баланс на международной арене. В настоящее время конфликт между Западом во главе с Америкой и странами БРИКС достиг апогея. Тут стоит отметить, что совокупное население России, Индии и Китая составляет около 40% населения мира.

Арабские страны, в том числе Алжир, играют важную роль в формировании нового мирового порядка. Подписание экономических и политических соглашений и обмен визитами между лидерами восточных государств являются первым шагом в этом контексте. Поэтому недавний визит Теббуна в Россию, как и присутствие глав стран Персидского залива на Петербургском международном экономическом форуме, имеют большое значение.

О закате эры американской гегемонии свидетельствуют многие факторы, в том числе экономические, политические и военные. Но нельзя говорить о конце гегемонии США, пока все расчеты привязаны к доллару, а дипломатические отношения и крупные конференции являются прерогативой западных стран или их союзников.

Появление региональных стран третьего мира на международной арене имеет важное значение для создания нового многополярного порядка, особенно если они пользуются поддержкой более крупных международных полюсов. Отсюда и важность отношений между Москвой и Алжиром.

Россия все больше и больше полагается на Алжир. Онп хочет выгнать американцев из Северной Африки или, по крайней мере, ограничить их влияние в этом регионе. Москва также обещает уважать позицию алжирских властей и поддерживать страну экономически.

Алжир имеет много преимуществ для такой работы, включая стратегическое расположение на Средиземном море, огромную территорию и большое население. Он является рынком сбыта для новых экономических полюсов, не говоря уже о больших запасах природных ресурсов (нефть и газ).

С другой стороны, Россия и Алжир стремятся добиться стабильности в регионе и снизить градус напряженности, что пойдет на пользу всем арабским/североафриканским странам, годами страдающих от кризиса в области безопасности и иностранного вмешательства. Это резко контрастирует с ролью Америки и ее союзников, которые погрузили многие страны в хаос и раскололи их на несколько частей.

Кремль — в отличие от Белого дома — уважает выбор своих союзников. Он, например, с пониманием относится к взвешенной позиции Алжира по ситуации на Украине и благодарен ему за посреднические усилия.

Алжир, который является непостоянным членом Совета Безопасности, может сыграть важную роль в урегулировании украинского кризиса. И самое меньшее, что он может сделать, — разоблачить политику Соединенных Штатов, направленную на разжигание конфликтов и создание хаоса во всем мире.

Автор: Ас-Сайед Шибль (السيد شبل)