Силы ВСУ на исходе, пишет dikGAZETE. Западные арсеналы вооружений опустошены, так что воевать против Москвы, которая полагается только на свой ВПК, становится все труднее. Это, по мнению автора статьи, заведет Киев в тупик. Он ожидает, что скоро главной новостью станут переговоры между Зеленским и Путиным.

Эрхан Алтыпармак

Специальная военная операция, начатая Россией на востоке Украины — шаг к освобождению Москвой этого региона.

По этой причине Россия делает акцент на «специальной военной операции» — именно так она называет военный конфликт на Украине.

Президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами заявил, что название операции менять не планируется.

Одним словом, Россия продолжает специальную военную операцию на востоке Украины. Однако происходящее следует рассматривать как глобальную войну.

Если представлять ситуацию только по оси России, это будет упрощением.

На Украине идет война между Западом и Россией.

Москва, продолжая спецоперацию, сражается не с военными киевского режима, нападающими на жителей Донбасса.

Российская армия воюет против украинских солдат, обучаемыми западными государствами. Российская армия воюет против ВСУ, оснащенных оружием, присланным киевскому режиму Америкой и европейскими странами. Российская армия воюет с фашистскими группировками на Украине, усвоившими неонацистскую идеологию, и иностранными наемниками, прибывшими из многих государств мира.

Когда мы смотрим на вооружения, поставляемые Западом, это не легкое оружие. Россия борется с тяжелым летальным оружием, снарядами с обедненным ураном, западными танками и бронетранспортерами, системами противовоздушной обороны Patriot и боевыми самолетами.

Давайте признаем: Запад через Украину атакует Россию, и киевский режим здесь является всего лишь инструментом.

Безусловно, акцент России на специальной военной операции по сути верен. Однако все зашло слишком далеко.

Есть режим, который посягает на жизнь уже не только гражданского населения Донбасса, но и всех мирных жителей Украины, атакует российский народ, проживающий на территории Российской Федерации.

Киевский режим не атаковал Кремль вооружениями, предоставленными западными странами, а напал на россиян, прибегнув к преступным террористическим способам. Но западные государства не издали ни звука в ответ на это.

Наконец Украина на фоне масштабной военной поддержки со стороны Запада начала наступление на российские позиции.

Атакуя фронты российской армии всеми своими тяжелыми вооружениями, украинцы использовали все неприглядные способы ведения боевых дейтсвий, в том числе уничтожение плотины. Однако российская армия уже не та, что раньше.

Отныне речь идет о войсках с усовершенствованными тактическими знаниями, которые способны эффективно поражать наступающих украинцев и уничтожать оружие, предоставленное им западными странами.

ВСУ своими атаками в настоящее время истощает собственные силы.

Запасы оружия, присланного Западом, иссякают.

Теперь Украина движется в тупик.

Это усиливает позиции России с точки зрения военной стратегии.

Когда украинская армия исчерпает свои силы, российские войска смогут достичь значительного прогресса.

То, какие шаги в будущем предпримет киевский режим, который психологически практически смирился с поражением, неясно.

Либо Киев после своего провалившегося «контрнаступления» будет еще больше атаковать российские территории и российских мирных жителей, то есть продолжит свои террористические нападения, либо, будучи не в состоянии совладать с русскими, которые производят собственное оружие и полагаются на собственный военный потенциал, согласится на переговоры.

Как бы то ни было после нынешнего лета на Украине непременно что-то изменится.

В качестве второго варианта мы можем рассмотреть дальнейшее наращивание поставок оружия на Украину со стороны Запада. Вместе с тем неизвестно, хватит ли психологически сломленной украинской армии с истощенными энергетическими ресурсами сил бороться с русскими даже при новых поставках вооружений.

Западные страны и НАТО анализируют ситуацию на Украине.

Если они сочтут киевский режим и украинскую армию недееспособными, то в скором времени могут заставить Зеленского сесть за стол переговоров.

В этой связи уже в недалеком будущем в центре мировой повестки дня могут оказаться переговоры между Россией и Украиной.

Автор: Эрхан Алтыпармак (Erhan Altıparmak)