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Запад напуган: БРИКС поможет России усилить позиции

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Флаги стран-участниц группы БРИКС
Флаги стран-участниц группы БРИКС.
Источник изображения: © AP Photo / Tyrone Siu

Расширение БРИКС — вопрос, который пугает Запад, пишет автор статьи в "Хуаньцю шибао". Растущая популярность этого объединения в развивающемся мире грозит созданием целого антиамериканского блока, который усилит позиции России и Китая в борьбе с США и ЕС и бросит вызов существующей системе власти.

После встречи министров иностранных дел стран БРИКС в Южно-Африканской Республике в западных СМИ появилось немало новостей о расширении блока. На американском веб-сайте Newsweek последовательно публиковались такие статьи, как "Расширение БРИКС и исключение Соединенных Штатов" или "Попытки Китая и России расширить БРИКС ослабят влияние США". В то же время западные эксперты по разным причинам начали больше интересоваться ходом увеличения количества членов БРИКС. Политические и академические круги США и ЕС, кажется, необычайно этим обеспокоены: они без конца пишут материалы, в которых выражают свои опасения по поводу того, что развивающиеся страны объединят силы и бросят вызов международному порядку, в котором доминирует Запад. Если рассматривать подобные статьи, они в основном концентрируются на следующих трех моментах.

Во-первых, авторы статей задаются вопросом, не ищет ли БРИКС новых членов среди Ирана, Венесуэлы, Кубы и других "антиамериканских" государств. Западные СМИ отмечают, что главы МИД стран блока провели встречу в Кейптауне, и на это мероприятие как "друзья БРИКС" были приглашены представители более чем десяти держав, не входящих в блок: министры Ирана и Кубы приехали лично, а политики из Египта, Аргентины, Индонезии и прочие приняли участие во встрече по видеосвязи. Иран, Венесуэла, Куба и другие, очевидно, сближаются с БРИКС, что очень беспокоит Запад. Хотя страны БРИКС неоднократно заявляли, что блок расширяет сотрудничество с целью соразвития, а не провокации лагерной конфронтации, США всегда опасались, что этот механизм станет своего рода "противовесом" Америке и Европе. Теперь, когда Тегеран и другие участвуют во встречах БРИКС, это неминуемо усилит тревогу Вашингтона, что после расширения объединение приобретет "антиамериканский" характер. Еще больше США беспокоит то, что Китай и Россия могут "манипулировать" блоком и продвигать расширение БРИКС с целью усиления своих позиций в противостоянии с Западом.

Во-вторых, СМИ тревожатся, не подорвет ли расширение БРИКС влияние Запада. Американские и европейские политические и академические круги особенно обеспокоены вопросом присоединения к блоку двух ключевых стран: Саудовской Аравии и Турции. Первая неоднократно выражала готовность стать членом БРИКС и уже получила положительный отклик и поддержку со стороны президента России Владимира Путина. Традиционный союзник Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, Эр-Рияд в последнее время часто бросал вызов Вашингтону в таких вопросах, как добыча нефти, возобновление дипломатических связей с Тегераном и примирение с Дамаском. Трещина в американо-саудовских отношениях продолжает углубляться. И если на таком фоне ключевой соратник Соединенных Штатов на Ближнем Востоке вступит в БРИКС, то это еще сильнее пошатнет стратегию безопасности США в регионе. По этой причине высокопоставленные американские чиновники Джейк Салливан и Энтони Блинкен посетили Эр-Рияд, пытаясь отдаляющегося союзника. Тем не менее результат оказался не таким, как они рассчитывали. Как пишут саудовские СМИ, "тревоги Вашингтона больше не являются приоритетом для Эр-Рияда".

К неудовольствию США и других стран Запада, Турция, государство — член НАТО, также выразила большую заинтересованность в присоединении к БРИКС: еще в прошлом году Анкара "начала процесс подачи заявки". В условиях постоянных разногласий между ней и Вашингтоном "поворот к БРИКС" турецкого правительства сильно смущает США и НАТО. Как говорится в статье на сайте "РИА Новости", совершенно очевидно, что для Америки означает "поглощение незападным клубом одной из стран НАТО".

В-третьих, западные СМИ и эксперты обращают внимание на то, ускорит ли расширение БРИКС мировую "дедолларизацию". В последние годы США злоупотребляют гегемонией доллара, усугубляя риски для глобальной экономики. В связи с этим многие державы активно изучают пути мультиполяризации денежных единиц, сокращая свои вложения в американские облигации, продвигая двусторонние соглашения по расчетам в местных валютах и диверсифицируя резервные активы в иностранной валюте. Страны, входящие в объединение, также начали обсуждение создания "банковской расчетной системы БРИКС" в целях сохранения собственного финансового суверенитета и безопасности. После прихода к власти президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва громко призвал страны БРИКС использовать собственные деньги для торговых расчетов. В настоящее время объединение обсуждает формирование BMF (Валютный фонд БРИКС), который станет альтернативой Международному валютному фонду. Пример Китая и Саудовской Аравии, перешедших на нефтяные расчеты в юанях, вдохновил других крупных экспортеров черного золота, таких как Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Венесуэла, на еще большее сближение с БРИКС, что значительно повышает вероятность дедолларизации в нефтеторговле.

С точки зрения реверсивного мышления, вышеприведенные три пункта в полной мере отражают тот бесспорный факт, что механизм БРИКС становится все более значимым и могущественным — иначе западные СМИ не стали бы уделять ему столько внимания и так шуметь. Когда объединение только было создано, европейские и американские медиа по большей части игнорировали или высмеивали его, утверждая, что государства БРИКС "в общем деле преследуют разные цели" и что группа неизбежно превратится в "еще один пустословный разговорный клуб". В дальнейшем всякий раз, когда союз БРИКС сталкивался с какими-либо трудностями и вызовами, Запад дискредитировал и очернял его. Теперь же, когда БРИКС привлекает все больше держав, США и ЕС забеспокоились. В настоящее время страны с формирующимся рынком и развивающиеся экономики соперничают за вступление в "семью БРИКС", что потрясает западных политиков и академиков так же, как основание в 2015 году Нового банка развития. Можно ожидать, что СМИ и ученые США и ЕС, вероятно, продолжат создавать проблемы: с одной стороны, они будут и дальше публиковать статьи о том, что механизм "настраивает южные страны против США и доллара, но это бесполезно"; а с другой — возобновят тактику распространения слухов и повторно примутся за попытки вбить клин между членами БРИКС — с помощью всевозможных уловок и спекуляций они будут сообщать о разногласиях внутри объединения, чтобы помешать его расширению.

Пока в мире идет ожесточенная борьба за деконструкцию и новое построение системы глобального управления, общей тенденцией стало расширение БРИКС и Нового банка развития объединения. Это не только способствует устойчивому развитию блока, но и отвечает интересам развивающихся экономик. Столкнувшись с эксклюзивными кликами США и иных государств Запада, которые формируют блоки для нагнетания лагерной конфронтации, развивающиеся страны, все больше осознающие важность стратегической автономии, добровольно примыкают к "открытому, инклюзивному, кооперативному и взаимовыгодному" механизму БРИКС. Это прогрессивная тенденция нынешнего времени. Изучая и обсуждая расширение объединения, мы можем получить представление о несправедливости и иррациональности нынешнего международного распределения власти. Запад боится реформирования этой системы, боится появления новых организаций, но именно в них и нуждается нынешний порядок глобального управления.

Автор: Ван Юмин (王友明) — директор Института развивающихся стран Китайской академии международных исследований

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