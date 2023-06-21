Владимир Путин своей безупречной политикой обеспечил России и Турции тесное и плодотворное сотрудничество, пишет dikGAZETE. По мнению автора статьи, залог успеха, в частности, заключается в важной исторической детали: за 500 лет Путин стал первым российским лидером, посетившим "главного врага Москвы".

Фуад Сафаров

Немногие знают очень важную историческую деталь, касающуюся российско-турецких отношений. Но, прежде чем вдаваться в подробности, я хотел бы обратить внимание на оценку бывшего руководителя израильской разведывательной службы Nativ Якова Кедми о президенте России Владимире Путине.

Некоторое время назад Кедми, будучи гостем программы известного российского политолога Дмитрия Куликова на российском телеканале «ТВ Центр», заявил, что не согласен с озвучиваемыми точками зрения о том, что Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган руководствуются личными отношениями, и отметил: «Россия и Турция сегодня действуют в направлении защиты взаимных национальных интересов, и это выгодно обеим сторонам».

Кедми подчеркнул, что лично знаком с президентом России, и сказал: «Путин в отношениях с другими странами учитывает, есть ли непреодолимые национальные противоречия или общие национальные интересы. С точки зрения Путина, между Россией и Турцией существуют не столько противоречия, сколько предметы разногласий второй или третьей степени, поскольку эти вопросы менее важны, чем общие интересы».

Теперь о той важной исторической детали, о которой я упомянул в начале своей статьи..

Посетив Турцию с первым официальным визитом 6 декабря 2004 года, Путин в то же время сделал важный шаг в истории двух стран.

До Путина ни один русский царь, советский генсек (генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза), ни один российский президент за 500 лет никогда не бывали в Турции с официальным визитом.

Между тем свои впечатления от нашей страны в 2004 году Путин в интервью турецким средствам массовой информации описывал так: «Для меня Турция была страной — членом НАТО на наших южных рубежах. То есть она рассматривалась как наш враг... Я несколько раз бывал в Анталье. И скажу вам честно, я был очарован. В ходе тех поездок мои представления о вашей стране поменялись в корне. Упомянутый мною ранее шаблон о вражеской Турции — члене НАТО из моего сознания улетучился. То внимание, которое турецкие люди оказали нам в ходе поездки, легло в основу моих представлений о Турции».

Учитывая все это, нетрудно понять, какое значение Путин придает Турции на шахматной доске международных отношений.

До Путина в России господствовали предубеждения в отношении Турции, которая считалась «главной враждебной страной».

Путин изменил это правило в игре.

Благодаря политике Путина (его личная дружба с Эрдоганом также играет важную роль) сегодня Анкара стала одним из главных стратегических партнеров Москвы.

Сегодня, когда Запад объявил России войну из-за конфликта на Украине, Турция не присоединилась к санкциям против Москвы.

Турция в современных международных геополитических условиях стала очень важной страной для России.

Также стоит подчеркнуть значимость двустороннего торгового сотрудничества.

Судя по всему, в начале 2000-х годов Путин разработал безупречный ход в своей стратегии в отношении Турции.

Есть классическая поговорка: нажить врагов легко, трудно завести друзей.

Разумеется, на международной политической арене и во взаимоотношениях между государствами во главе угла стоят скорее интересы, нежели дружба. При этом Турция и Россия тоже действуют в соответствии со своими взаимовыгодными интересами.

Что ж... Хорошо бы западные страны тоже придерживались такой логики или открыли глаза, чтобы увидеть сегодняшнюю реальность, и действовали соответственно. Пока еще не поздно оправиться от потерь...

Политика США и ЕС в отношении России зашла в тупик. Однако, выход из ситуации можно найти, если Запад будет, как и Турция, исходить из своих национальных интересов.

Автор: Фуад Сафаров (Fuad Safarov)