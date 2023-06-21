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Военное обозрение

Италия намерена отказаться от собственных танков C1 Ariete в пользу немецких Leopard 2A7/8

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Источник изображения: topwar.ru

Италия ведет предварительные переговоры о закупке нераскрытого количества танков Leopard 2A7 или 2A8 нового производства. При этом ранее Минобороны страны заявляло о намерении приобрести по меньшей мере 125 новых ОБТ для частичной замены C1 Ariete, которые представляют собой глубокую переработку Leopard 2, выпускались на собственных мощностях и составляют основу бронетанкового кулака страны.

Как сообщается в издании Rivista Italiana Difesa, стоимость потенциального контракта, предусматривающего покупку Leopard 2A7/8, оценивается в 4-6 млрд евро. Выпускаться ОБТ будут на немецких мощностях [так как Италия утратила свои компетенции в танкостроении, сосредоточившись исключительно на ремонте и модернизации машин].

При этом в 2022 году не планировалось закупать Leopard 2A7/8, а заняться модернизацией 125 единиц C1 Ariete.

В новых условиях итальянское командование откажется от эксплуатации собственных танков. На данный момент неясно, как они будут выводиться из армии – постепенно, по мере поступления замены, или по «украинскому сценарию», то есть значительная часть C1 Ariete будет передана ВСУ, после чего собственная армия будет в течение нескольких лет ожидать поставки немецких машин.

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  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Продукция
Leopard-2
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