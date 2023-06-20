Военный эксперт усомнился в способности НАТО восполнить арсеналы в сжатые сроки

Военный эксперт Крамник: НАТО будет сложно восполнить свои арсеналы

Странам НАТО будет сложно восполнить арсеналы, потому что бизнес не готов вкладываться в производство оружия. Об этом 19 июня «Известиям» заявил военный эксперт Илья Крамник.

Таким образом он прокомментировал слова генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что арсеналы НАТО опустошены и должны быть восстановлены в самые сжатые сроки.

«Украине поставили достаточно большое количество боеприпасов и техники из того, что было доступно, то есть со складов долговременного хранения, складов, зачастую предназначенных для утилизации, особенно это касается советских боеприпасов. Это всё было просто передать. Дальше — западное вооружение, там тоже были арсеналы, накопленные со времен Второй мировой войны, хотя и не такие огромные особенно с учетом того, что значительная часть была сокращена», — сказал эксперт.

По словам Крамника, для увеличения производства военной техники нужны крупные вложения, и здесь возникают проблемы.

«Должен еще кто-то платить, а промышленность и банки не готовы в это вкладываться без гарантии длительных крупных заказов. Таких гарантий им никто не дает. В основном предполагаемые темпы заказа военной техники остаются на довольно низком уровне», — сказал он.

Собеседник «Известий» объяснил, что, например, невозможно запустить линию производства танков Leopard для Украины, так как это невыгодно.

«Потому что линия-то для этого будет развернута, в нее будут вложены довольно большие деньги и ресурсы, а потом непонятно, можно ли будет найти спрос на те танки, которые она может производить, и соответственно можно ли будет отбить вложения. С учетом того, что промышленность в коммерческой собственности — это важный момент», — добавил Крамник.

Эксперт отметил, что НАТО может, например, покупать устаревшее западное оружие у третьих стран, но не все пойдут на продажу.

«В основном обладатель крупных арсеналов под какие-то свои конкретные задачи их готовит. К примеру, Южная Корея не готова делиться своими запасами, готова поставлять только относительно ограниченное количество снарядов третьим странам для частичного замещения того, что они передали на Украину. И Южная Корея не хочет серьезно портить отношения с Россией», — сказал он.

В начале июня Столтенберг также заявлял, что странам НАТО следует нарастить производство оружия на фоне истощения запасов вооружений из-за поставок Киеву. Он призвал страны блока подписывать контракты, только тогда, по его словам, промышленность будет готова инвестировать и наращивать производство. Агентство Bloomberg тогда же сообщило, что согласовать план действий по наращиванию производства и увеличению совместных закупок планируется во время встречи стран — членов НАТО на высшем уровне 11–12 июля в Вильнюсе.

Президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном форуме, в свою очередь, подчеркнул, что к настоящему моменту российские военные уничтожили около 30% поставленной Украине Западом бронированной техники.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите населения Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.