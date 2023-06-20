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РИА Новости

В Швеции назвали Россию угрозой долгосрочной безопасности Европы

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Шведский флаг
Шведский флаг.
Источник изображения: © Flickr / flo_p

В парламенте Швеции назвали Россию угрозой безопасности Европы в долгосрочной перспективе

МОСКВА, 19 июня/ Радио Sputnik. Россия представляет "самую серьезную угрозу" безопасности Европы в долгосрочной перспективе, говорится в докладе парламентского комитета по обороне Швеции.

"Россия давно считает себя находящейся в конфликте со всем западным миром. Комитет обороны уверен, что Россия представляет собой самую серьезную угрозу европейской и шведской безопасности в долгосрочной перспективе", – говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительства скандинавского королевства.

Кроме того, в докладе Россия наряду с Китаем определена в качестве главной угрозы "мировому порядку". В комитете считают, что Москва и Пекин рассматривают демократию, права человека и принципы верховенства права как экзистенциальную угрозу.

При этом в документе отмечается, что Китай, в отличие от России, не представляет для Швеции прямой военной угрозы.

Радио Sputnik писало о новых требованиях Турции к Швеции по поводу НАТО.

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Страны
Китай
Россия
Турция
Швеция
Проекты
NATO
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