В Швеции назвали Россию угрозой долгосрочной безопасности Европы

В парламенте Швеции назвали Россию угрозой безопасности Европы в долгосрочной перспективе

МОСКВА, 19 июня/ Радио Sputnik. Россия представляет "самую серьезную угрозу" безопасности Европы в долгосрочной перспективе, говорится в докладе парламентского комитета по обороне Швеции.

"Россия давно считает себя находящейся в конфликте со всем западным миром. Комитет обороны уверен, что Россия представляет собой самую серьезную угрозу европейской и шведской безопасности в долгосрочной перспективе", – говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительства скандинавского королевства.

Кроме того, в докладе Россия наряду с Китаем определена в качестве главной угрозы "мировому порядку". В комитете считают, что Москва и Пекин рассматривают демократию, права человека и принципы верховенства права как экзистенциальную угрозу.

При этом в документе отмечается, что Китай, в отличие от России, не представляет для Швеции прямой военной угрозы.

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