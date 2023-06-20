Началось оснащение третьей по счету бригады ВВС НОАК новейшими китайскими истребителями J-20

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Китайский оборонно-промышленный комплекс усиленно работает по выпуску новейших истребителей J-20, наращивая поставки самолетов 5-го поколения в армию.

Как указывается в издании Bulgarian Military, 131-я воздушная бригада ВВС НОАК приступила к эксплуатации истребителей J-20A, став третьим по счету соединением, осуществляющим переход на новый тип самолета после 8-й бригады, расположенной на северо-востоке Китая (перевооружение началось в августе 2022 года), и 55-й бригады, дислоцированной на восточном побережье КНР (переоснащение стартовало в марте 2023 года).

131-я бригада расположена на южной оконечности материка. Она отвечает за противовоздушное прикрытие городов, расположенных на юге страны, и важных военно-морских объектов на острове Хайнань. Размещенная здесь ВМБ имеет решающее значение для вооруженных сил Китая, особенно в части проведения операций с участием атомных подводных лодок.

Таким образом, уже три из пяти соединений истребительной авиации НОАК получают в свое распоряжение J-20. Как считают западные обозреватели, объем производства данных машин может превышать 50 единиц в год и в настоящее время на вооружении страны находится более 200 J-20.