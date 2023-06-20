Показаны кадры подрыва американской бронемашины Oshkosh M-ATV ВСУ на минном поле

Источник изображения: topwar.ru

Как уже сообщалось, в ходе двух с лишним недель украинского контрнаступления, которое отдельные киевские чиновники продолжают именовать «разведкой боем», на различных направлениях украинские войска потеряли свыше 800 единиц техники.

В сети эти показатели украинских потерь отдельные пользователи называют надуманными, считая, что цифры чрезмерно завышены. Играть в «Фому неверующего» можно сколько угодно, но реалий это не отменяет. А реалии в том, что от Пятихаток и Орехова в Запорожской области до Артёмовска в ДНР украинские войска ежедневно теряют в среднем не менее 55 единиц различной техники. Это не только танки и бронемашины, но также РСЗО, буксируемые гаубицы, передвижные командные пункты, РЛС зенитных ракетных комплексов, машины разминирования, так называемые «бандер-мобили» - пикапы, оснащённые ЗУ или крупнокалиберные пулемёты, военные грузовики с боеприпасами и личным составом.

Немалое число потерь военной техники ВСУ связано с подрывом на минах. Причём сами же украинские военные, которые попадают в плен к нашим бойцам, откровенно говорят о том, что в подразделениях нет карт минных полей, а также нет чёткого понимания того, что делать при наступлении, когда впереди минное поле, над головами армейская и штурмовая авиация и вдобавок с нескольких направлений идёт артиллерийский обстрел.

Появились кадры с американской техникой Oshkosh M-ATV, которую украинские военные задействовали на одном из своих этапов контрнаступления. Бронемашина оказалась, что называется, в чистом поле. Однако на деле поле было минным.

БМП движется неподалёку от другой бронемашины, которая обездвижена (вероятно, тоже после наезда на мину), и происходит взрыв. И уже обе бронемашины ВСУ оказались посреди поля.

Источник изображения: topwar.ru

Высказано даже предположение о том, что ВСУ используют бронемашины западного производства для разминирования.

Но в таком случае это на грани безрассудства или даже за гранью. Во-первых, российские войска могут использовать систему дистанционного минирования. Во-вторых, даже если не успеть этого сделать, то другой бронетехнике ВСУ придётся ехать исключительно по тем «колеям», по которым ехала подорвавшаяся в итоге на минах бронетехника. В этом случае не совсем понятно, как быть наступающим экипажам дальше. Мало того, поравнявшись с подорвавшейся техникой продвижение замедляется, и артиллерийским расчётам будет существенно проще поразить цель.