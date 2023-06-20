Грушко прокомментировал заявления Столтенберга по заморозке конфликта на Украине

По словам замглавы МИД РФ, НАТО не заинтересована в мире

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о недопустимости заморозки конфликта на Украине не новы, альянс не заинтересован в мире и ставит своей целью нанести России стратегическое поражение. Об этом заявил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Здесь абсолютно ничего нового в этом заявлении Столтенберга нет. НАТО официально объявила, что цель развязанной ими гибридной войны, и Украина используется как инструмент, - нанесение стратегического поражения России. Они очевидным образом не заинтересованы в мире. Это видно не только по заявлениям и по изменениям доктринальных установок, где Россия провозглашена прямой угрозой альянсу, но и по постоянно увеличивающемуся объему военной помощи, которая оказывается Украине, включая поставки вооружений все более современных, наступательных", - отметил замминистра.