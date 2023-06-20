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ТАСС

Контракты о службе в ВС РФ смогут заключать мужчины из новых регионов

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: http://stat.mil.ru

Согласно поправкам, в период мобилизации, военного положения или в военное время мужчины мужчины смогут служить по контракту "независимо от их пребывания в запасе"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Граждане мужского пола смогут заключать контракт о прохождении службы в Вооруженных силах РФ вне зависимости от их пребывания в запасе, это позволит служить по контракту в том числе россиянам из новых регионов. Норма содержится в поддержанных комитетом Госдумы по обороне поправках ко второму чтению законопроекта о праве судимых и ограниченно годных служить в ВС по контракту.

Согласно поправкам, размещенным в думской электронной базе, в период мобилизации, военного положения или в военное время мужчины могут заключить контракт о прохождении военной службы в ВС РФ "независимо от их пребывания в запасе". Как указывает профильный комитет в примечании к поправке, "это позволит поступить на военную службу по контракту гражданам, проживающим на территориях новых субъектов РФ и не зачисленным на сегодняшний день в запас Вооруженных сил РФ".

Сегодня закон "О воинской обязанности и воинской службе" устанавливает, что контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане, пребывающие в запасе и женщины, не пребывающие в нем, военнослужащие, у которых заканчивается предыдущий контракт, а также проходящие военную службу по призыву и поступающие на военную службу в ВС РФ. Кроме того, контракт о прохождении военной службы вправе заключать иностранные граждане, законно находящиеся на территории РФ, но воспользоваться таким правом они могут только один раз.

Законопроект о праве судимых и ограниченно годных служить в ВС по контракту был внесен на рассмотрение Госдумы в мае главой комитета палаты по обороне Андреем Картаполовым и его первым заместителем Андреем Красовым. Документ предлагает прописать в законе "О воинской обязанности и военной службе", что в период мобилизации, военного положения и в военное время контракт о прохождении военной службы в ВС РФ может быть заключен с гражданами, отбывшими наказание, судимость которых погашена, а также с гражданами, имеющими судимость (за исключением тех, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления), и с совершившими преступления небольшой или средней тяжести, если предварительное расследование приостановлено. Особенности заключения таких контрактов определит Минобороны РФ. Кроме того, согласно документу, такие контракты с ВС РФ смогут заключать граждане, признанные ограниченно годными к военной службе.

Инициатива также вводит новые сроки предельного возраста пребывания на военной службе для мужчин, заключивших контракты с ВС РФ в период мобилизации, военного положения или в условиях военного времени. Так, для имеющих воинские звания высших офицеров, в том числе генерал-полковников и адмиралов, предельный возраст составит 70 лет, для имеющих иные воинские звания - 65 лет.

В первом чтении Госдума приняла законопроект 14 июня, предполагается, что во втором чтении депутаты рассмотрят его на пленарном заседании во вторник, 20 июня. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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