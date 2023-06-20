Бельгия заинтересовалась проектом европейского истребителя шестого поколения Système de Combat Aérien du Futur (SCAF). Об этом пишет Defense News.

По данным источника издания в немецкой аэрокосмической отрасли, в настоящее время Бельгия ведет переговоры о получении в программе статуса постоянного наблюдателя. По его мнению, это не повлечет участия в проекте бельгийской промышленности.

Defense News напоминает, что в настоящее время программа европейского истребителя шестого поколения объединяет Францию, Германию и Испанию.

В декабре прошлого года Breaking Defense сообщило, что головным подрядчиком в проекте европейского истребителя шестого поколения SCAF станет французская компания Dassault Aviation.

В ноябре Defense News сообщило, что представители Германии и Испании пообещали приступить к этапу 1B работ по программе SCAF.