Войти
Известия.ru

Эксперт рассказал о создании 3D-печатных ракетных двигателей в РФ

649
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Эксперт Овчинников: работа по создании 3D-печатных ракетных двигателей ведется и в РФ

Работа по созданию ракетных двигателей, отпечатанных на 3D-принтерах из металлических компонентов, ведется и в России. Об этом в разговоре с «Известиями» 19 июня заявил специалист по космическим аппаратам Илья Овчинников.

Накануне, 18 июня, телеканал Sky News сообщил, что британская компания Skyrora начала испытания первых ракетных двигателей, напечатанных на 3D-принтере, в преддверии потенциального космического запуска. Уточнялось, что компания впервые изготовила эти двигатели на собственном принтере Skyprint 2, а тестироваться они будут в испытательном центре в округе Мидлотиан.

«Россия в этом отношении идет в ногу со временем. У нас такие исследования тоже проводятся. В настоящее время созданы отечественные прототипы двигателей космических аппаратов», — рассказал Овчинников.

Он отметил, что данная область является очень перспективной, но большинство проектов, которые ведутся в разных странах, «пока сырые».

«Например, 23 марта 2023 года была запущена американская одноразовая сверхлегкая ракета Terran 1. Она состояла из двух ступеней, изготовленных методом 3D-печати на принтере Relativity’s Stargate. Первая ступень ракеты отработала хорошо, вторая, к сожалению, нет», — напомнил эксперт.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Похожие новости
21.07.2022
АПЛ "Дмитрий Донской" будет решать задачи в составе ВМФ как минимум до 1 декабря
28.09.2020
Генштаб заявил об игнорировании НАТО предложений по безопасности полетов
26.08.2019
Новая гонка вооружений
21.06.2019
Европа завидует российскому Су-57
16.11.2017
В Конгрессе США выделяют $58 млн на новую крылатую ракету из-за "нарушений" Россией ДРСМД
28.04.2017
"Рособоронэкспорт": Россия активизирует сотрудничество в сфере ВТС с Латинской Америкой
07.10.2016
"Железный купол": информационная наживка Азербайджана и действительность (Первый армянский информационный, Армения)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.06 16:47
  • 110
Азербайджан сбил российский вертолет в Армении
  • 20.06 16:40
  • 1
"Русских нужно напугать": в Чехии задумались об устрашении Росси
  • 20.06 16:18
  • 18
Аналитик RAND: пусть США предложат мирный финал. Иначе — битва без конца
  • 20.06 16:13
  • 51407
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.06 13:58
  • 0
Польша активно готовится к ведению войны в отношении Беларуси
  • 20.06 13:40
  • 4
США заявили об обеспокоенности по поводу некоторых элементов взаимодействия КНР с РФ
  • 20.06 06:12
  • 2547
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.06 03:24
  • 1
На чем разбогатеет Россия в будущем
  • 20.06 00:53
  • 46
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 19.06 18:54
  • 3
В Госдуме призвали присвоить часть технологий Breadly и Leopard
  • 19.06 14:50
  • 0
«В своём глазу – бревна не увидать»! – Как коллективный Запад не доволен ядерным оружием в Беларуси
  • 19.06 13:47
  • 3
Путин сообщил об уничтожении пяти комплексов Patriot под Киевом
  • 19.06 01:23
  • 1
Израильская компания показала ЗУР Sky Sonic против гиперзвуковых ракет
  • 18.06 20:39
  • 238
Космонавтика Илона Маска
  • 18.06 18:41
  • 3
Израиль объявил о разработке системы ПВО для перехвата гиперзвуковых ракет