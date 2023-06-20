Эксперт рассказал о создании 3D-печатных ракетных двигателей в РФ

Эксперт Овчинников: работа по создании 3D-печатных ракетных двигателей ведется и в РФ

Работа по созданию ракетных двигателей, отпечатанных на 3D-принтерах из металлических компонентов, ведется и в России. Об этом в разговоре с «Известиями» 19 июня заявил специалист по космическим аппаратам Илья Овчинников.

Накануне, 18 июня, телеканал Sky News сообщил, что британская компания Skyrora начала испытания первых ракетных двигателей, напечатанных на 3D-принтере, в преддверии потенциального космического запуска. Уточнялось, что компания впервые изготовила эти двигатели на собственном принтере Skyprint 2, а тестироваться они будут в испытательном центре в округе Мидлотиан.

«Россия в этом отношении идет в ногу со временем. У нас такие исследования тоже проводятся. В настоящее время созданы отечественные прототипы двигателей космических аппаратов», — рассказал Овчинников.

Он отметил, что данная область является очень перспективной, но большинство проектов, которые ведутся в разных странах, «пока сырые».

«Например, 23 марта 2023 года была запущена американская одноразовая сверхлегкая ракета Terran 1. Она состояла из двух ступеней, изготовленных методом 3D-печати на принтере Relativity’s Stargate. Первая ступень ракеты отработала хорошо, вторая, к сожалению, нет», — напомнил эксперт.