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Генсек НАТО предостерег Запад от инфраструктурной зависимости, включая 5G

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь Североатлантического альянса, заявил, что страны Запада должны избегать зависимости от государств, включая Китай, из-за опасности потери контроля за критической инфраструктурой.

"Мы не должны экспортировать технологии, которые могут быть использованы против нас, или потерять контроль за такой критически важной инфраструктурой, как сети 5G", — завил генсек НАТО, выступая в Германии на промышленном форуме.

Столтенберг отметил, что Китай не является противником западных стран, и поэтому Европа будет торговать и взаимодействовать с КНР, но при этом следует избегать зависимости, которая делает Запад уязвимым, и он не должен целиком зависеть от Китая в вопросах продукции и сырья.

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Страны
Германия
Китай
Проекты
NATO
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