В Польше нашлись противники военного вторжения в Беларусь.

Не секрет, что Польша вынашивает планы по захвату западных белорусских земель. Поэтому следует отнестись весьма серьезно к словам отставного генерала, бывшего командующего сухопутными войсками Вальдемара Скшипчака о подготовке Варшавы к поддержке вооруженного переворота в Республике.

Напомним, что этот высокопоставленный чиновник сообщил, что, если украинское контрнаступление будет успешным, то те вооруженные белорусы, которые воюют на стороне киевского режима, не сложат оружие. Они поедут в Беларусь.

«Я надеюсь, что это спровоцирует восстание в Беларуси, чего и боится Лукашенко. Давайте готовиться к восстанию в Беларуси, потому что оно произойдет. Мы должны быть готовы поддержать те войска, которые будут проводить операцию против Лукашенко. У нас есть причины помогать им, как мы помогаем украинцам» – сказал Скшипчак.

Данное заявление не осталось без внимания белорусского, да, и российского руководства. Мы знаем, что Президент Беларуси А.Лукашенко фразой «пусть приходят» ответил на угрозу мятежа из Польши.

«Власти отслеживают и поименно знают тех, кто готовится к очередному мятежу в республике, и готовы к их приходу», – заявил Лукашенко.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Скшипчака, подчеркнул, что Польша намерена открыто вмешиваться в дела других стран, а ее руководство буквально «заходится в истериках русофобии».

Отметим, что это не первое подобное заявление отставного генерала. В 2021 году он же заявлял, что «в случае, если Россия не поддержит Беларусь, то нужно три дня, чтобы завоевать республику». Кроме того, в 2022 году он предлагал заявить права на Калининградскую область, которая, по мнению Варшавы, является частью территории Польши.

То, о чем говорит Скшипчак, по факту является объявлением войны Союзному государству, ведь польская власть никоим образом не отреагировали на заявления своего авторитетного генерала, и, решила просто якобы не заметить его агрессивную риторику.

Однако, в Польше нашлись политики, которые сочли агрессивные заявления Скшипчака опасными и противоречащими интересам простых поляков. Одним из тех, кто занял активную позицию и осудил риторику генерала, стал основатель «Польского антивоенного движения» политолог Лешек Сыкульский. По мнению Сыкульского, «невозможно представить, что такие слова прозвучали бы, например, от имени бывшего командующего сухопутными силами Германии в сторону Польши, что Бундесвер должен быть готов к военной поддержке формирований, которые выступят против правительства Моравецкого или Качиньского».

Сыкульский считает недопустимым, чтобы в эфире ведущего телеканала Польши, высокого ранга офицер, хоть и отставной, тем более командующий сухопутными войсками, призывал к поддержке госпереворота в соседней стране. Более того, политик попытался обратить внимание на то, что поддержка госпереворота – это путь к вступлению Польши в войну с Союзным государством, а рассуждения Скшипчака, что Москва не поможет Минску, наивны.

«Не стоит недооценивать геостратегическое значение Беларуси для России и крепкие связи двух государств», – подытожил Сыкульский.

Можно конечно заподозрить бывшего командующего СВ Скшипчака в невежестве, но, более вероятно, что это сознательные действия польского правительства, направленные на формирование общественного мнения в Польше и за границей, либо это «информационный пузырь» перед планирующейся операцией по вводу польских войск на территорию западной Беларуси и Украины.

Еще одним подтверждением вмешательства Польши во внутренние дела Беларуси является, среди прочего, информационная повестка польского канала «Белсат». Ресурс широко освещает деятельность беглой белорусской оппозиции на территории Польши, в том числе по сколачиванию бандформирований. Например, в начале марта 2023 года канал сообщал о создании в Польше «посполитого рушення», которое должно объединить белорусских беженцев, якобы готовящихся к борьбе «за независимость своей Родины». Исторически «посполитое рушенне» являлось воинской повинностью (службой по призыву) для украинской, белорусской, литовской шляхты, тогда, как в Польше преобладало наемное войско. Получается, что «змагары» на уроки Истории не ходили.

В свою очередь, в начале октября 2022 года, «Белсат» рассказывал, как белорусская оппозиция собирает в Польше добровольцев для вооруженной борьбы с «режимом Лукашенко». Тогда появились заявления о том, что всего за три дня в «белорусские хоругви» (отряды) вступило более 800 беглых белорусов. Позже появилась информация о подготовке «белорусских боевиков» под руководством польских военных для участия в боевых действиях на территории Беларуси.

Кроме того, на страницах польской «Газета Выборча» 25 мая 2022 года можно было прочитать, что «спецназовцы из рядов белорусской оппозиции проходят подготовку под руководством поляков и американцев на полигонах вблизи Варшавы».

Но это только верхушка айсберга. Информации, подтверждающей участие Варшавы в подготовке госпереворота в Минске, в польском инфопространстве значительно больше. Чего только стоит факт регистрации в Польше в качестве юридического лица объединенного переходного кабинета беглой оппозиции во главе с Тихановской. Де-юре Польша официально признала верховенство кабинета министров Тихановской над официальной белорусской властью. Следующим шагом со стороны Варшавы должен стать отказ от взаимодействия с белорусским органами власти, однако этого не наблюдается. Получается, что легализация ОПКБ Тихановской нужна была Варшаве всего лишь для более полного контроля за беглыми «змагарами».

Сыкульский отмечает, что данные шаги свидетельствуют об активной подготовке к вмешательству во внутренние дела Беларуси. В 2020 году уже была попытка совершения в нашей Республике цветной революции. Сегодня же наблюдается очередная попытка продолжения начатого. Будет ли это цветная революция, госпереворот, или военный путч для польского правительства не важно. В любом случае польским медиа-ресурсам уже дана команда держать руку на пульсе, и, в случае чего, широко освещать события.

Сыкульский активно проводит свою кампанию «Это не наша война» в Польше и пытается обратить внимание общественности на то, что в интересы Речи Посполитой и польского народа, в отличие от нынешнего руководства, не входит конфронтация с Минском и Москвой, а участие в какой-либо войне – противоречит национальным интересам страны.

Самое страшное, что Скшипчак озвучивает позицию действующего руководства Польши. К несчастью заявления Варшавы, хоть и звучащие из уст отставных генералов, являются не столько давлением на Беларусь и Россию, сколько направлены на подготовку польского населения к войне с Союзным государством.

Павел Ковалёв