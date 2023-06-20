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Росатом начнёт серийное производство электродвигателей к 2025 году

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Росатом начнёт серийное производство электродвигателей к 2025 году
Росатом начнёт серийное производство электродвигателей к 2025 году.
Источник изображения: industry-hunter.com

Цель — выпуск 100 тысяч штук в год

По словам директора блока по развитию и международному бизнесу Росатома Кирилла Комарова, госкорпорация собирается наладить серийный выпуск электродвигателей к 2025 году. Комаров рассказал об этом журналистам на Петербургском международном экономическом форуме. Он уточнил, что в планах Росатома — производство 100 тысяч двигателей для электротранспорта в год. 

Мы занялись темой электропривода — в логике три в одном: одновременно электродвигатель, инвертор и редуктор. Планируем в 2024 году запустить локализованное производство отдельных электронных компонентов, а к 2025 году выйти на запуск серийного производства электродвигателей. — Кирилл Комаров.

Представитель Росатома также отметил, что настоящая локализация и технологический суверенитет могут быть достигнуты, только когда получится контролировать всю цепочку, поэтому госкорпорация уже запустила ряд проектов «по тематике магнитов» — от добычи первичного сырья до серийного производства. Кроме того, Комаров напомнил, что в настоящее время в Калининградской области строится гигафабрика по производству литий-ионных аккумуляторов для электротранспорта. На первом этапе мощность предприятия составит 4 ГВт·ч, этого достаточно, чтобы собирать 50 тысяч электромобилей в год.

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