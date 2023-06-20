Whisper Aero разработала бесшумный реактивный двигатель

Whisper Aero

Американская компания Whisper Aero разработала уникальный реактивный электродвигатель, который является практически полностью бесшумным. Он ориентирован на применение в беспилотных аппаратах, самолетах и транспортных средствах eVTOL. С его помощью у разработчиков есть реальный шанс внедрить авиатранспорт в жизнь городов, где уровень шума транспортных средств играет очень большую роль. Разработка собрала 40 000 000 долларов инвестиций и получила несколько грантов от военного ведомства.

Секрет бесшумности кроется в конструкции ротора, заменяющего традиционные винты. Он примечателен большим числом лопастей, соединенных по внешней стороне специальным кольцом. Все элементы ротора выполнены из прочного и жесткого материала. Вращаясь на сравнительно невысоких оборотах такой агрегат обеспечивает достаточную для полета тягу. За счет большого числа лопастей частота их прохождения превышает порог слышимости человека в 16 кГц.

Whisper Aero

Бесшумность и эффективность нового двигателя уже подтверждена тестами — компании удалось добиться КПД ротора на уровне 92 %. Акустические испытания показали, что шум работы двигателя с ротором диаметром 15 сантиметров не слышен с расстояния 60 метров. На расстоянии 30 метров был зафиксирован шум 34,5 дБА, что значительно тише показателей лучших из имеющихся на рынке канальных пропеллеров и открытых винтов. Макет двигателя, представленный на авиационном форуме, вызывал большой интерес участников мероприятия. Также уже разработан концепт самолета, оборудованного системой инновационных двигателей Whisper Aero. Однако инженеры компании заинтересованы не в создании коммерчески доступных самолетов, а в дальнейшей разработке двигателей для них.

Александр Козырев