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Техкульт

Northrop Grumman модернизирует самолет Судного Дня для ВМС США

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E-6B Mercury

Идея создания «самолета судного дня» возникла в США в 60-е годы в разгар холодной войны: в политическом и военном руководстве тогда осознали, что в ответ на агрессию СССР нанесет обезглавливающий удар по центрам принятия решений — президенту, Пентагону и основным командным узлам.

Выходом из этой ситуации стали хорошо защищенные самолеты, оснащенные современными средствами управления — воздушные командные пункты (ВКП), которые при необходимости могут заменить уничтоженные наземные. В настоящее время на вооружении ВМС США находятся (с 1998 года) несколько ВКП — самолетов E-6B Mercury на базе Boeing 707-320, ежедневно осуществляющих дежурство в зоне своей ответственности. Они оснащены четырьмя турбореактивными двигателями CFM-56-2A-2, обладают высокой надежностью и живучестью, позволяющими им непрерывно находиться в воздухе с дозаправкой в течение недели. Приземление предусмотрено только для замены смазки. На борту такого самолета находится расчет из 22 человек, включая аналитиков и стратегов, уполномоченных принимать решения в случае ядерного конфликта (миссия ТАСАМО). За прошедшие годы начинка E-6B Mercury устарела, и командование ВМС заключило контракт с Northrop Grumman на $111 млн. по его модернизации. В настоящее время модернизируется уже второй самолет, после чего то же ожидает и оставшиеся ВКП.

Александр Агеев

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
E-6 Mercury
Компании
Boeing
Northrop Grumman
Проекты
Ядерный щит
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