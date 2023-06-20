Ростех планирует увеличить выпуск турбин большой мощности ГТД-110М

Госкорпорация Ростех планирует увеличить объемы серийного производства газовых турбин большой мощности ГТД-110М. Соглашение о намерениях по взаимодействию и сотрудничеству в целях производства и поставки газовых турбин большой мощности подписано в рамках Петербургского международного экономического форума с Минпромторгом и «Газпромом».

Документ подписали вице-премьер – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Планируется, что рыбинское предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации будет выпускать не менее четырех двигателей в год.

«Соглашение поможет консолидации усилий трех сторон по производству и поставке газовых турбин большой мощности. Реализация данного проекта позволит удовлетворить потребности топливно-энергетического комплекса в газовых турбинах большой мощности и тем самым повысить энергобезопасность страны», – сказал вице-премьер – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Газовая турбина большой мощности ГТД-110М – настоящий прорыв российских машиностроителей, это важнейший для страны проект. Ростех успешно запустил производство этого энергетического агрегата, недавно первый серийный образец был передан заказчику для ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае. Потребность в таких силовых установках весьма высока. Если изначально мы планировали собирать два изделия в год, то сейчас перед нами стоит задача-минимум нарастить выпуск до четырех изделий ежегодно, в том числе в интересах наших партнеров из «Газпрома». Для этого мы планируем построить новый механосборочный комплекс в Рыбинске, который будет оснащен высокотехнологичным оборудованием, а также модернизировать ряд существующих цехов», – прокомментировал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

ГТД-110М – серийный газотурбинный двигатель большой мощности, предназначенный для использования в составе газоперекачивающих агрегатов, газотурбинных энергетических и парогазовых установок на генерирующих объектах Единой энергетической системы России. Двигатель предназначен для привода электрогенераторов в составе газотурбинных энергетических и парогазовых установок электрической мощностью 115 МВт и компрессоров в составе газоперекачивающих агрегатов. Отличительные особенности двигателя ГТД-110М по сравнению с зарубежными аналогами – меньший вес и габариты, а также высокие показатели топливной эффективности.