«Рособоронэкспорт» представит современное технику и вооружение для ВМФ

Компания «Рособоронэкспорт» Госкорпорации Ростех в ходе Международного военно-морского салона МВМС-2023 представит иностранным партнерам новейшие образцы российской военно-морской техники, средства контроля и обороны береговой зоны. Салон пройдет с 21 по 25 июня 2023 года в Кронштадте.

«На протяжении многих лет военно-морской салон успешно служит укреплению дружеских связей и открытому, взаимовыгодному обмену опытом между представителями ведущих предприятий судостроительной отрасли и заказчиками их продукции. «Рособоронэкспорт» – традиционный участник и спонсор салона, и мы каждый раз с большой гордостью за российскую промышленность представляем нашим зарубежным партнерам новинки отечественного кораблестроения, береговые комплексы, вооружение для военно-морского флота, – заявил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. – В 2023 году «Рособоронэкспорт» и участвующие в салоне российские предприятия продемонстрируют посетителям надводные корабли и подводные лодки, стоящие на вооружении Министерства обороны, МВД и Пограничной службы ФСБ России, корабельные радиолокационные комплексы «Заслон» и «Минерал-МЭ», береговой ракетный комплекс «Рубеж-МЭ».

Экспозиция «Рособоронэкспорта» на МВМС отражает основные потребности современного рынка, показывая представителям военно-морских сил дружественных России государств высокий технологический и научный уровень страны. Военно-морские техника и вооружение относятся к наиболее сложным видам боевой техники, а способность промышленных предприятий производить их в полном цикле является важным показателем развития государства.

В 2023 году Международный военно-морской салон впервые проходит в городе воинской славы России Кронштадте, где появилась возможность компактно совместить показ кораблей и подводных лодок на причале и павильоны для организации стендов и проведения переговоров. Условия проведения салона соответствуют высокому статусу иностранных делегаций, отстроена необходимая современная инфраструктура.

На своем стенде компания разместила модели подводных лодок проектов 677Э и 636, малого ракетного корабля проекта 22800Э «Каракурт-Э», фрегата проекта 11356, корвета проекта 20382 «Тигр», береговых ракетных комплексов.

На причале в непосредственной близости с павильонами размещены надводные корабли, подводные лодки, суда обеспечения, катера.

В рамках деловой программы МВМС-2023 «Рособоронэкспорт» проведет для иностранных партнеров презентации продукции российских предприятий, а также расскажет о предложениях по индустриальному сотрудничеству в области военного кораблестроения.