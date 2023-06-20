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Росэлектроника

«Росэлектроника» начала серийное производство базовых станций стандарта DMR

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Переносная базовая станция стандарта DMR (Digital Mobile Radio).
Переносная базовая станция стандарта DMR (Digital Mobile Radio).
Источник изображения: Росэлектроника

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех начал серийный выпуск переносных базовых станций стандарта DMR (Digital Mobile Radio). Оборудование позволяет за несколько минут развернуть сеть профессиональной связи радиусом до 20 км. Устройства защищены от прямого прослушивания и способны работать автономно до 4 часов.

В состав переносной базовой станции, разработанной концерном «Созвездие», входит ретранслятор, шестиметровая телескопическая мачта с антенной, высокочастотные фильтры и источник питания со встроенными аккумуляторными батареями.

Аппаратура выпускается в модификациях, работающих в диапазонах частот 146-174 МГц и 401-486 МГц. Оборудование поддерживает индивидуальные, групповые и экстренные вызовы, передачу текстовых сообщений и данных геолокации. Устройство поставляется в комплекте с пятью мобильными радиостанциями и также совместимо с аппаратурой стандарта DMR других производителей.

«Новая аппаратура дополнила линейку DMR-оборудования, выпускаемого концерном «Созвездие». Переносная базовая станция позволяет оперативно обеспечить высококачественную цифровую и аналоговую радиосвязь в полевых условиях, в том числе в чрезвычайных ситуациях. Изделие разработано в рамках комплексного проекта при поддержке Минпромторга России. В дальнейшем концерн «Созвездие» планирует расширить линейку базового оборудования стандарта DMR», – рассказал директор научно-технического центра концерна «Созвездие» Владимир Маковий.

Линейка DMR-аппаратуры концерна «Созвездие» также включает переносные, автомобильные радиостанции и ретранслятор. Все устройства обладают повышенной помехозащищенностью, устойчивы к воздействию внешних факторов – вибрациям, ударам, экстремальным температурам и попаданию влаги. Серийный выпуск цифровых DMR-радиостанций ведется с 2020 года.

Права на данный материал принадлежат Росэлектроника
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Россия
Компании
Концерн «Созвездие»
Минпромторг РФ
Ростех
Росэлектроника
Проекты
2020-й год
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