Lockheed Martin приступила к сборке первого F-35A для ВВС Бельгии

ЦАМТО, 19 июня. Корпорация Lockheed Martin приступила на своем предприятии в Форт-Уэрте (шт.Техас) к сборке первого многоцелевого истребителя F-35A "Лайтнинг-2", предназначенного для ВВС Бельгии.

Согласно планам, данный самолет будет передан ВВС Бельгии в декабре 2023 года.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Бельгии в марте 2017 года приступило к закупке новых боевых самолетов, предназначенных для замены 54 состоящих на вооружении F-16 (44 одноместных F-16AM и 10 двухместных F-16BM), сроки эксплуатации которых истекают в период 2023-2028 гг.

В январе 2018 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Бельгии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 34 истребителей F-35A, а также другого оборудования и услуг на сумму до 6,53 млрд. долл.

В октябре 2018 года, оценив поступившие на тендер предложения, правительство Бельгии приняло решение о закупке F-35A "Лайтнинг-2".

Начальный контракт стоимостью 22,902 млн. долл. на поддержку производства самолетов F-35A для ВВС Бельгии командование авиационных систем ВМС США заключило с Lockheed Martin Aeronautics 31 марта 2020 года. Предполагается, что общие расходы на закупку истребителей составят 5,1 млрд. долл. На подготовку двух авиабаз ВВС Бельгии для эксплуатации F-35A планируется выделить еще около 300 млн. евро.

Производство комплектующих для первой пары F-35A ВВС Бельгии началось на предприятии итальянской группы Leonardo в Камери (Италия) в августе 2022 года. В ноябре 2022 года первые компоненты были доставлены на предприятие в Форт-Уэрт.

Предполагается, что первые четыре F-35A версии Блок.4 будут переданы ВВС Бельгии в 2023 году. Первые восемь истребителей будут применяться для подготовки личного состава на авиабазе "Льюк" (шт.Аризона). Поставки самолетов на авиабазу "Флоренн" в Бельгии начнутся в 2025 году.

Достижение начальной готовности к боевому применению с возможностью проведения ограниченных экспедиционных операций запланировано на середину 2027 года, а полная готовность (FOC) – на конец 2030 года, когда поставки будут завершены.