Войти
ЦАМТО

Lockheed Martin приступила к сборке первого F-35A для ВВС Бельгии

574
0
0
Источник изображения: Фото: beldefnews.mil.be

ЦАМТО, 19 июня. Корпорация Lockheed Martin приступила на своем предприятии в Форт-Уэрте (шт.Техас) к сборке первого многоцелевого истребителя F-35A "Лайтнинг-2", предназначенного для ВВС Бельгии.

Согласно планам, данный самолет будет передан ВВС Бельгии в декабре 2023 года.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Бельгии в марте 2017 года приступило к закупке новых боевых самолетов, предназначенных для замены 54 состоящих на вооружении F-16 (44 одноместных F-16AM и 10 двухместных F-16BM), сроки эксплуатации которых истекают в период 2023-2028 гг.

В январе 2018 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Бельгии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 34 истребителей F-35A, а также другого оборудования и услуг на сумму до 6,53 млрд. долл.

В октябре 2018 года, оценив поступившие на тендер предложения, правительство Бельгии приняло решение о закупке F-35A "Лайтнинг-2".

Начальный контракт стоимостью 22,902 млн. долл. на поддержку производства самолетов F-35A для ВВС Бельгии командование авиационных систем ВМС США заключило с Lockheed Martin Aeronautics 31 марта 2020 года. Предполагается, что общие расходы на закупку истребителей составят 5,1 млрд. долл. На подготовку двух авиабаз ВВС Бельгии для эксплуатации F-35A планируется выделить еще около 300 млн. евро.

Производство комплектующих для первой пары F-35A ВВС Бельгии началось на предприятии итальянской группы Leonardo в Камери (Италия) в августе 2022 года. В ноябре 2022 года первые компоненты были доставлены на предприятие в Форт-Уэрт.

Предполагается, что первые четыре F-35A версии Блок.4 будут переданы ВВС Бельгии в 2023 году. Первые восемь истребителей будут применяться для подготовки личного состава на авиабазе "Льюк" (шт.Аризона). Поставки самолетов на авиабазу "Флоренн" в Бельгии начнутся в 2025 году.

Достижение начальной готовности к боевому применению с возможностью проведения ограниченных экспедиционных операций запланировано на середину 2027 года, а полная готовность (FOC) – на конец 2030 года, когда поставки будут завершены.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Италия
США
Продукция
F-16
F-35A
Компании
Leonardo
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
Похожие новости
21.11.2022
Началась сборка истребителей F-35A для ВВС Бельгии
08.08.2022
Началось производство истребителей F-35A для ВВС Бельгии
30.11.2021
Из Дубая с оптимизмом
10.03.2017
"В ходе чисток удар пришелся по "атлантистам""
13.11.2012
F-35 примеряет тактическое ядерное оружие
24.02.2009
Aero India 2009
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.06 16:47
  • 110
Азербайджан сбил российский вертолет в Армении
  • 20.06 16:40
  • 1
"Русских нужно напугать": в Чехии задумались об устрашении Росси
  • 20.06 16:18
  • 18
Аналитик RAND: пусть США предложат мирный финал. Иначе — битва без конца
  • 20.06 16:13
  • 51407
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.06 13:58
  • 0
Польша активно готовится к ведению войны в отношении Беларуси
  • 20.06 13:40
  • 4
США заявили об обеспокоенности по поводу некоторых элементов взаимодействия КНР с РФ
  • 20.06 06:12
  • 2547
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.06 03:24
  • 1
На чем разбогатеет Россия в будущем
  • 20.06 00:53
  • 46
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 19.06 18:54
  • 3
В Госдуме призвали присвоить часть технологий Breadly и Leopard
  • 19.06 14:50
  • 0
«В своём глазу – бревна не увидать»! – Как коллективный Запад не доволен ядерным оружием в Беларуси
  • 19.06 13:47
  • 3
Путин сообщил об уничтожении пяти комплексов Patriot под Киевом
  • 19.06 01:23
  • 1
Израильская компания показала ЗУР Sky Sonic против гиперзвуковых ракет
  • 18.06 20:39
  • 238
Космонавтика Илона Маска
  • 18.06 18:41
  • 3
Израиль объявил о разработке системы ПВО для перехвата гиперзвуковых ракет