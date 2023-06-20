Испания завершает поставку Украине дополнительных БТР M-113 и танков "Леопард-2A4"

ЦАМТО, 19 июня. Испания завершает поставку Украине 20 дополнительных бронетранспортеров M-113 ТОА, четырех оставшихся танков "Леопард-2A4" и военного госпиталя.

Как сообщает Infodefensa.com, об этом 15 июля на заседании Контактной группы по Украине в Брюсселе объявила министр обороны Маргарита Роблес.

По словам министра, передаваемое имущество, бронетехника и военный госпиталь прибудут в Польшу 19 июня (то есть сегодня).

Напомним, что 10 выделенных Украине танков "Леопард-2A4" более десяти лет находились на хранении на полигоне Касетас в районе Сарагосы после принятия на вооружение более современной версии "Леопард-2Е". Они прошли ремонт на предприятии компании GDELS-Santa Barbara Sistemas в муниципалитете Севильи Алькала-де-Гвадаира. Первые шесть машин были поставлены на Украину в начале мая.

Дополнительные 20 БТР M-113 ТОА TOA (исп. Transporte Oruga Acorazado) поставляются в дополнение к 40 ББМ, которые Испания уже поставила двумя партиями ранее.

Развертываемый госпиталь Role 2 plus в двенадцати контейнерах предназначен для обеспечения действий воинского формирования уровня "бригада". Перед его поставкой планируется обучение в Испании украинских специалистов.