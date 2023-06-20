На СНСЗ заложен корабль противоминной обороны проекта 12700 "Дмитрий Лысов"

Спущенный на воду на АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ) строящийся для ВМФ России тральщик "Лев Чернавин" проекта 12700 с заводским номером 528. Санкт-Петербург, 14.04.2023.

ЦАМТО, 19 июня. Корабль противоминной обороны проекта 12700 "Дмитрий Лысов" для ВМФ России заложили 19 июня на Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ, входит в "Объединенную судостроительную корпорацию"), сообщает "РИА Новости".

"Дмитрий Лысов" станет одиннадцатым кораблем в линейке проекта 12700, построенным на Средне-Невском судостроительном заводе.

Это уникальный тральщик с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, сформированным методом вакуумной инфузии. Достоинством такого корпуса является более высокая прочность в сравнении со стальными. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше, чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса значительно меньше. Корабли противоминной обороны нового поколения в перспективе будут составлять основу минно-тральных сил флотов ВМФ России, существенно повысив эффективность выполнения задач.

"Тральщики этого проекта показали свою высокую боевую устойчивость, надежность, подтвердили все свои характеристики... Назван он в честь легендарного командира тральщика Северного флота, геройски погибшего во время Великой Отечественной войны", – сказал главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов на церемонии закладки корабля.

Он отметил, что корабли противоминной обороны очень нужны флоту.

"Корабелы Средне-Невского завода сдают корабли с высоким качеством, а главное вовремя и даже ранее назначенного срока. Я думаю и уверен, что и этот корабль будет сдан флоту в 2025 году с высоким качеством и будет служить долго на Северном флоте", – цитирует "РИА Новости" Н.Евменова.

Корабль проекта 12700 спроектирован Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Он предназначен для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для тральщика дистанции. Водоизмещение корабля составляет около 890 т, длина – около 62 м, ширина – 10 м, скорость хода при полном водоизмещении – около 16 узлов, экипаж – 44 человека.

Корабли проекта 12700 относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами как в воде, так и в морском грунте. Они могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты. Корабль оснащен новейшими средствами поиска и обнаружения мин, имеет высокие маневренные качества и мореходность.