Дональду Трампу будет не под силу закончить конфликт на Украине, цитирует Владимира Зеленского Hamshahri. По его мнению, этого не сможет добиться ни один мировой лидер. При этом украинский лидер сам себе "запретил" переговоры с Путиным. Очевидно, тут не обошлось без подсказки Запада.

Владимир Зеленский скептически воспринял утверждения Дональда Трампа о том, что тот сможет закончить конфликт на Украине, лишь только будет повторно избран президентом США. Украинский лидер заявил, что Трампу это будет не под силу, как и остальным.

Когда в интервью для телекомпании NBC Владимира Зеленского попросили прокомментировать высказывания Дональда Трампа о том, что тот сможет закончить военный конфликт на Украине и инициировать мирные переговоры, как только снова станет президентом Соединенных Штатов, украинский лидер спросил: «Почему тогда Трамп не сделал этого до сих пор? Ведь когда конфликт уже шел, он был президентом!»

Здесь, очевидно, Зеленский имел в виду кризис, который разразился на юго-востоке Украины в 2014 году в Донбассе.

Необходимо заметить, что ни на Западе, ни на самой Украине не считают, что Москва и Киев находятся в состоянии военного конфликта только с февраля 2022 года. США, Европа и Украине полагают, что противостояние началось еще в 2014 году, когда Россия начала поддерживать донецкое руководство.

«Я полагаю, что Трамп будет не в состоянии этого сделать, даже если этого захочет. В данный момент в мире вообще нет лидера, который смог бы, поговорив с Путиным о нынешнем конфликте, положить конец боевым действиям», — заявил Зеленский.

Трамп месяц назад в интервью CNN в очередной раз заявил, что в случае своего повторного избрания в США на пост президента в 2024 году он сможет урегулировать украинский кризис в течение одних суток. Напомним, тогда он предположил, что проведет переговоры по этому вопросу с обеими сторонами конфликта. Кроме того, Трамп назвал себя единственным кандидатом, который может удержать Америку от прямого вооруженного столкновения с Россией — этот сценарий развития событий Трамп рассматривает как начало новой мировой войны.

Как сейчас очевидно, поддержка Вашингтоном Киева уже стала спорным вопросом в предвыборной кампании к предстоящим президентским выборам в США. Именно эту проблему каждый из кандидатов пытается интерпретировать в свою пользу. Трамп и его главный соперник от Республиканской партии, губернатор Флориды Рон Десантис, — оба поставили под сомнение многомиллиардную военную помощь Америки Украине за последний год. Однако также они оба, хотя в разной степени, имеют множество претензий как друг другу, так и к Владимиру Путину. Этим и пользуются их основные оппоненты на предстоящих выборах — представители Демократической партии.

Действующий президент США Джо Байден и большинство демократов пообещали продолжать поддерживать Украину и финансово, и морально, причем «столько, сколько потребуется». Они в силу своих возможностей, насколько им позволяет Конституция США и конгресс, используют для этой поддержки административный ресурс. А мирные переговоры между Киевом и Москвой, после довольно многообещающего их начала, прервались в апреле 2022 года, после того как Украина заявила о «массовых убийствах» на окраинах Киева, якобы совершенными российскими военными. Кремль неоднократно отвергал эти обвинения. Однако некоторые полагают, что свернуть переговоры Киеву велел Запад, пообещавший Украине и дипломатическую поддержку, и дорогостоящее современное вооружение в неограниченных объемах — лишь бы только Украина не склонилась к заключению «несправедливого мира» (именно так на Западе предпочитали называть подписание мирного соглашения даже на частично приемлемых для России условиях). А в октябре прошлого года, после того как Москва объявила частью России четыре области Украины по результатам проведенного в них референдума, Зеленский сначала внес в Верховную Раду законопроект, а затем подписал указ, объявляющий переговоры с Путиным невозможными. Как предполагают некоторые аналитики, это решение также было подсказано ему западными партнерами.

Кремль, несмотря на это, заявил, что в принципе остается открытым для мирных переговоров, если Киев откажется от своих претензий на недавно присоединенные Россией территории и согласится с условиями Москвы, включая обязательство Украины оставаться вне блока НАТО, в качестве нейтральной страны.

Владимир Зеленский, будучи воодушевленным объемами помощи, которую ранее обещал Запад, решил, что сможет вернуть себе абсолютно все регионы, которые Россия взяла под контроль в ходе боевых действий с февраля 2022 года, а также в рамках проведенного в 2014 году референдума в Крыму. Хотя еще прошлой весной украинский лидер не был так категоричен. Однако теперь ситуация иная: Запад требует от Зеленского военного наступления, сулящего Киеву огромные потери, и иного пути у него, по сути, нет, поскольку переговоры с Москвой он сам себе запретил законодательно. Четыре области — Запорожская, Донецкая, Луганская и Херсонская —, входившие ранее в состав Украины, были присоединены к России в конце 2022 года путем проведения всенародного голосования.

В состоянии конфликта, хотя поначалу и без прямого военного противостояния, стороны пребывают уже давно, с того момента, как в 2014 году Россия присоединила Крымский полуостров. Сейчас, ввиду очевидной бесперспективности продолжения боевых действий для Украины, даже некоторые западные политики предлагают «альтернативные» варианты мира, в которых допускается частичное признание условий России. Но действующие американские и европейские лидеры и официальные лица требуют продолжения конфронтации «до наступления более благоприятных для переговоров условий». Кремль же заявляет, что мир будет возможен, когда Украина станет нейтральной страной, откажется от членства в НАТО и Европейском союзе и признает суверенитет России над недавно присоединенными территориями.

Комментарии читателей Hamshahri:

Сын народа

Пока вся Украина не будет занята, Путину не следует заканчивать боевые действия, иначе мира не будет.

Гость

Если бы ты был настоящим политиком, а не шоуменом, Зеленский, то ты не привел бы свою страну к уничтожению! Украинский народ совершил огромную ошибку, выбрав тебя…