Нарышкин: представители спецслужб Запада допустили обратный эффект контрнаступления ВСУ

Авторитетные представители западных спецслужб не исключают, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может повлечь прямо противоположные результаты. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в интервью «Российской газете», его отрывок опубликован в понедельник, 19 июня, на сайте издания.

«В кулуарах многие западные военные аналитики выражают серьезные сомнения в успехе украинской авантюры», — отметил он.

Нарышкин добавил, что многие считают недостижимыми цели украинского контрнаступления.

Он отметил, что по мнению аналитиков Запада, гибель значительного количество прошедших подготовку НАТО военнослужащих и уничтожение техники подорвут боеспособности армии Украины. В итоге это скажется на жизнеспособности киевского режима, что, по ряду западных оценок, несет угрозу самой украинской государственности, добавил глава СВР.

Ранее, 16 июня, резидент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил о больших потерях ВСУ при контрнаступлении по сравнению с российской армией. Глава государства добавил, что украинские потери примерно больше чем 1:10 по сравнению с армией РФ.

Ранее в июне бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ ничего не добились во время проведения контрнаступления. По мнению Макгрегора, описанные в украинских отчетах «достижения» наступления ВСУ находятся далеко от зоны боевых действий, поэтому не имеют никакой ценности.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.