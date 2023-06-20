Британия начала испытания ракетных двигателей, напечатанных на принтере

В Великобритании начались испытания первого ракетного двигателя, созданного на 3D-принтере, сообщает Sky News. В дальнейшем создавшая их компания планирует совершать коммерческие полеты на орбиту.

Компания Skyrora планирует выполнять орбитальные запуски с космодрома SaxaVord на Шетландских островах, как только у нее будет лицензия от Управления гражданской авиации. Она подала заявку на получение лицензии в 2022 году.

Новые ракетные двигатели, напечатанные на 3D-принтере, проходят испытания в крупнейшем в своем роде центре в Великобритании. Это приблизит создавшую их фирму к первому запуску своей ракеты в космос.

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Компания Skyrora, базирующаяся в Эдинбурге, изготовила эти двигатели с помощью принтера собственного производства Skyprint 2. По словам ее представителей, это позволило вдвое сократить время строительства и снизить затраты по сравнению с изготовлением предыдущих моделей.

Новая модель будет тестироваться в испытательном комплексе в Мидлотиане, на месте заброшенного карьера. Это крупнейший центр испытаний ракетных двигателей в Великобритании.

Испытания будут проходить каждую неделю в течение лета. При каждом запуске двигатель будет работать в течение 250 секунд – именно столько времени требуется ракете для выхода на космическую орбиту.

Генеральный директор и основатель Skyrora Владимир Левыкин заявил, что эти новые двигатели позволят компании совершить первый коммерческий пуск собственной ракеты на орбиту.

"Мы имеем в своем распоряжении специально построенные производственные и испытательные площадки в Шотландии и гордимся тем, что нам удалось максимально локализовать цепочку производства ракет для последующего запуска на орбиту", – сказал Левыкин.

"Новая технология производства двигателей, разработанная инженерами Skyrora, и приверженность принципам экологичного проектирования служат свидетельством инновационной деятельности, которая ведется в космическом секторе Великобритании", – добавил он.

Двигатели, напечатанные на 3D-принтере, "устанавливают новые стандарты"

В том случае, если тестирование пройдет успешно, компания планирует нарастить производство двигателей, а затем провести испытания своей трехступенчатой ракеты-носителя Skyrora XL. Она имеет высоту 23 метра и способна нести полезную нагрузку до 315 килограммов.

Вторая и третья ступени уже успешно прошли испытания, но первую ступень, которая обеспечивает начальную тягу для отрыва ракеты от земли, необходимо испытать с новыми двигателями.

Skyrora получила финансирование от космических агентств Великобритании и Евросоюза. Глава Британского космического агентства доктор Пол Бейт (Paul Bate) заявил, что "инновационные" двигатели, напечатанные на 3D-принтере, "устанавливают новые стандарты" эффективности производства и экономичности проектных решений.

Компания рассчитывает выполнять орбитальные пуски с космодрома SaxaVord на Шетландских островах, как только получит лицензию от Управления гражданской авиации. Заявка на получение лицензии была подана в 2022 году.

Ранее в этом году заместитель генерального директора космодрома Скот Хэммонд (Scott Hammond) сказал в интервью Sky News, что он надеется, что уже до конца 2023 года с этой площадки будет проведено несколько запусков.

Напомним, что попытка орбитального запуска из Ньюки, которая была предпринята в январе, обернулась неудачей. Это была первая в истории орбитальная миссия, стартовавшая с территории Великобритании.

Позже компания Virgin Orbit, попытавшаяся осуществить ту миссию, обанкротилась.

Автор статьи: Том Акрес (Tom Acres)