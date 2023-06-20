Politico: России удалось в обход санкций получить сотни тысяч американских патронов

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Запад продолжает пытаться душить Россию санкциями, но уже всем очевидно, что своих целей они не достигли. И это притом, что число санкций ежемесячно бьёт рекорды. По состоянию на текущим момент их около 14,2 тысяч.
Запад во главе с США не только не смог привлечь к антироссийским санкциям подавляющее большинство мировых стран, но и оказался не в состоянии контролировать их полное выполнение своими собственными компаниями.
Как пишет американское издание Politico, компании из России в обход санкций смогли приобрести сотни тысяч патронов к стрелковому оружию, включая и снайперские винтовки. Данные патроны принадлежали американской компании Hornady, отмечает издание.
По словам же генерального директора этой компании Стива Хорнади, они не поставляли в Россию свою продукцию с начала украинского конфликта. Он подчеркнул, что его компания не поддерживает продажу своего продукта кому бы то ни было из России.
- сказал глава компании, то ли лукавя, то ли всерьёз озаботившись таким фиаско.
По данным Politico, компания Hornady уже обратилась в правительство США для проведения расследования. Однако не совсем понятно, как сотни тысяч патронов могли уходить в Россию, даже через третьи страны, без ведома руководства этой компании.
Американская компания Hornady, основанная в 1949 году, является одной из крупнейших частных компаний в мире, занимающихся производством патронов для стрелкового оружия.