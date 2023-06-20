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Военное обозрение

Politico: России удалось в обход санкций получить сотни тысяч американских патронов

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Источник изображения: topwar.ru

Запад продолжает пытаться душить Россию санкциями, но уже всем очевидно, что своих целей они не достигли. И это притом, что число санкций ежемесячно бьёт рекорды. По состоянию на текущим момент их около 14,2 тысяч.

Запад во главе с США не только не смог привлечь к антироссийским санкциям подавляющее большинство мировых стран, но и оказался не в состоянии контролировать их полное выполнение своими собственными компаниями.

Как пишет американское издание Politico, компании из России в обход санкций смогли приобрести сотни тысяч патронов к стрелковому оружию, включая и снайперские винтовки. Данные патроны принадлежали американской компании Hornady, отмечает издание.

По словам же генерального директора этой компании Стива Хорнади, они не поставляли в Россию свою продукцию с начала украинского конфликта. Он подчеркнул, что его компания не поддерживает продажу своего продукта кому бы то ни было из России.

Если они на самом деле это делают (приобретают патроны фирмы Hornady), мы предпримем все возможные меры, чтобы остановить это

- сказал глава компании, то ли лукавя, то ли всерьёз озаботившись таким фиаско.

По данным Politico, компания Hornady уже обратилась в правительство США для проведения расследования. Однако не совсем понятно, как сотни тысяч патронов могли уходить в Россию, даже через третьи страны, без ведома руководства этой компании.

Американская компания Hornady, основанная в 1949 году, является одной из крупнейших частных компаний в мире, занимающихся производством патронов для стрелкового оружия.

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Страны
Россия
США
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