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ТАСС

В руководстве Lockheed Martin считают, что ВСУ быстро освоят F-16

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Истребитель F-16
Истребитель F-16.
Источник изображения: AP Photo/ David Zalubowski, File

Фрэнк Сент-Джон отметил, что военнослужащие "очень быстро" научились использовать противотанковые ракетные комплексы Javelin и управляемые ракеты GMLRS и "применяли их с большой эффективностью"

ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Главный операционный директор американской компании Lockheed Martin Фрэнк Сент-Джон выразил мнение, что украинские военные летчики смогут быстро научиться управлению истребителями F-16.

Он отметил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) "очень быстро" научились использовать противотанковые ракетные комплексы Javelin и управляемые ракеты GMLRS и "применяли их с большой эффективностью". "Поэтому я уверен, что украинские пилоты освоят F-16 и смогут пользоваться ими очень эффективно в короткие сроки", - заявил Сент-Джон в опубликованном в понедельник интервью британской газете Financial Times.

Топ-менеджер добавил, что Lockheed Martin готова помочь с передачей Украине истребителей F-16 и обучению управлению военной техникой, однако переговоры по этому вопросу ведутся киевскими властями напрямую с США и другими западными странами. При этом компания заинтересована в создании своего представительства на Украине или в одной из соседних стран по завершении конфликта. "Когда боевые действия закончатся, потребуется постоянное присутствие для обучения и обслуживания. Было бы логично, чтобы все это проходило на Украине или рядом с ней", - сказал Сент-Джон.

15 июня председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, выступая на пресс-конференции в Брюсселе, заявил, что западные страны далеки от полноценной реализации проекта поставок Украине американских истребителей F-16, для осуществления данной инициативы еще предстоит проделать много работы. 

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Украина
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F-16
GMLRS
Javelin ПТРК
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