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Генсек НАТО: страны альянса не обсуждают приглашение Украины в блок

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: © AP Photo / Olivier Matthys

Как заявил Йенс Столтенберг, генеральный секретарь Североатлантического альянса, на пресс-конференции в Германии, страны-члены НАТО при подготовке вильнюсского саммита в июле не обсуждают приглашение Украины официально присоединиться к блоку.

"На саммите и при подготовке к саммиту мы не обсуждаем формальное приглашение Украины, мы обсуждаем, какие решения мы примем, чтобы приблизить Украину к альянсу", — сообщил он.

Столтенберг отметил, что в НАТО идут консультации, и не стоит их предвосхищать. Все члены альянса согласны, что его двери открыты, что Украина будет членом Североатлантического блока, и что Россия не сможет этому препятствовать. Сейчас важно, чтобы Украина сохранилась как независимая страна.

Саммит стран НАТО должен пройти в Вильнюсе с 11 по 12 июля.

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Страны
Германия
Россия
Украина
Проекты
NATO
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