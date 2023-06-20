Этот шаг России может стать решающим итогом украинского конфликта

В условиях западных санкций Москва ищет новые рынки там, где эти ограничения не поддержали, пишет TNI. Разворот России к Глобальному югу, в том числе с упором на Африку, может оказаться одним из решающих итогов украинского конфликта.

Вук Вуксанович (Vuk Vuksanovic)

Западные санкции изолировали Россию от привычных западных торговых партнеров, вынудив искать новые рынки. В первую очередь это страны и регионы, чьи правительства не поддержали антироссийские санкции. На фоне этого стремления разнообразить свои экономические отношения Москва все пристальнее присматривается к Африке, где она стремится внедриться в целый ряд отраслей.

Для западных политиков и наблюдателей динамика взаимодействия Москвы с Африкой примечательна — отчасти из-за геополитических соображений, отчасти с позиций экономической конкуренции, а отчасти потому, что, по мнению многих, они олицетворяют политический провал и бессилие Запада. Неспособность нанести России серьезный экономический ущерб обусловлен еще и тем, что остальная часть мир примеру Запада не последовала.

Как и что Россия инвестирует в Африку?

В интервью в конце прошлого года российский ученый Наталья Пискунова отметила, что подход к африканским инвестициям в России подразумевает два уровня: чтó делает российское государство и что делает частный бизнес.

По словам Пискуновой, до 2010 года, пока Москва не проявила к Африке открытый интерес, российские компании с интересами на местном рынке, например, "Русал", "Роснефть" и "Лукойл", никак не могли добиться государственной поддержки своей деятельности. Государство и компании начали теснее сотрудничать лишь после 2010 года, когда правительство открыто обозначило свой интерес.

Российские компании — будь то частные, государственные или с частичным участием государства — получают от Кремля помощь в виде субсидий и налоговых льгот. Это не только позволяет российским деловым кругам наверстать упущенное время, но и закрепиться и расширить свою деятельность. Это заслуживает особого внимания в связи с интересом Москвы в ряде конкретных областей и отраслей.

Логистика, финансы и обход санкций

Многие африканские порты имеют важное значение в международной торговой логистике, в том числе в Северной Африке (Египет, Тунис и Алжир), Восточной (Кения) и Южной (ЮАР). Аналогичным образом Москве интересны и африканские аэропорты, особенно региональные авиаузлы формата Каира — причем как для российских предприятий, так и для туристов. Один из примеров — авиакомпания "Эфиопские авиалинии", возобновившая рейсы в Россию в августе 2022 года. Это тем важнее для Москвы, поскольку ЕС закрыл свое воздушное пространство для самолетов, зарегистрированных в России или ей принадлежащих.

Если же смотреть циничнее, то торговая инфраструктура Африки помогает России обойти санкции. Эти страны не поддержали западных санкций и, в отличие от Евросоюза, не запрещают российским судам пользоваться своими портами. Таким образом, российские суда могут проходить там ремонт и получать все необходимые услуги. Поскольку на Китай и Индию приходится 40% российского экспорта нефти, а Красное море — важный транзитный маршрут для нефтяных танкеров, доступ к портам в прибрежных странах Красного моря (в Египте, Судане, Эритрее и Джибути) также имеет решающее значение. Кроме того, российским олигархам выгоден порт Кейптауна в ЮАР — швартуя свои роскошные яхты в странах, не присоединившихся к санкциям, они избегают ареста имущества.

С финансовой точки зрения банковский сектор континента с господствующей ролью государства может помочь России с международными банковскими и финансовыми операциями на фоне санкций в других странах. Африканские финансы пользуются китайской платежной системой UnionPay — России это очень важно, учитывая, что Visa и Mastercard с российского рынка ушли.

Дополнительное финансовое благо Москве дает политическая и военная поддержка различных режимов по всему континенту — в том числе доступ к золоту из Судана и алмазам из Центральноафриканской Республики. Эти ресурсы не только пополняют российскую казну, но и повышают устойчивость ее экономики к иностранным санкциям — тем более что золото и алмазы тяжелее заморозить и арестовать, чем другие финансовые активы.

Ресурсные отрасли: горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, нефть и газ

Для Кремля африканское золото и алмазы — не просто финансовые активы. Горнодобывающая промышленность России с ее значительным опытом добилась на континенте значительных успехов и играет важную роль в формировании политики Москвы.

В Анголе российская компания "Алроса", крупнейшая в мире по добыче алмазов, владеет Катокой, четвертым алмазным рудником в мире. Страна также важна для Москвы из-за запасов меди, которая играет ключевую роль в машиностроении и высоких технологиях — особенно с учетом того, что российскую медную руду трудно добывать. Есть опасения, что санкции против России и "Алросы" нарушат добычу полезных ископаемых из-за нехватки запчастей и оборудования. Тем временем в Гвинее "Русал", одна из крупнейших алюминиевых компаний в мире, принадлежащая находящемуся под санкциями российскому олигарху Олегу Дерипаске, владеет Дианом, крупнейшим в мире месторождением бокситов. Около половины добычи бокситов "Русала" приходится на его горнодобывающие предприятия в Гвинее.

Африка также богата редкоземельными минералами, которые необходимы для производства высокотехнологичных устройств (например, смартфонов и мониторов), энергетических систем преобразования энергии (ветряных турбин, фотоэлектрических панелей и электрической аппаратуры) и военной техники (лазеров и радаров). И если Запад, особенно США, с добычей этих элементов осторожничает из экологических соображений, то русские и китайцы устремились в Африку, чтобы "застолбить" эти жизненно важные ресурсы. В результате у России появились рычаги воздействия на Запад, поскольку в технологиях, необходимых для перехода к "зеленой" экономике, необходимы именно эти полезные ископаемые. Российская группа "Вагнер", частная военная корпорация со связями в Кремле, нередко обеспечивает африканским правительствам безопасность в обмен на доступ к природным ресурсам. Так, за сотрудничество с военной хунтой в Мали она наверняка будет вознаграждена доступом к урановым, алмазным и золотым рудникам.

Российское сельское хозяйство и производство удобрений также пользуются спросом в Африке, что придает ей особый вес в политике Москвы. Для российского министерства сельского хозяйства африканские страны — достойные партнеры в области сельского хозяйства. Причем их важность отразилась на уровне руководства: само министерство возглавляет Дмитрий Патрушев, сын секретаря Совета безопасности Николая Патрушева.

В связи с этим Россия — крупный партнер континента в экспорте продовольствия и удобрений. На продукты питания приходится 40% африканской потребительской корзины. Конфликт на Украине бьет по ней напрямую, поскольку на Москву и Киев приходится почти 30% мирового экспорта пшеницы. Более 50% импорта пшеницы в Бурунди, Уганду, Руанду, Танзанию, Судан и Сомали приходится на Россию и Украину. Кроме того, в 2021 году Россия была ведущим экспортером азотных удобрений, наиболее распространенных на континенте, и вторым по величине экспортером калийных и фосфорных удобрений — на ее долю приходится до 14% мирового экспорта.

Несколько неожиданно, но российская нефтегазовая промышленность оказалась в Африке не столь успешна, как в других странах — отчасти из соображений политической безопасности. Это связано с тем, что технологические операции с нефтью и газом — добыча, переработка, транспортировка и так далее — нуждаются в специализированном оборудовании, которое само по себе требует значительного капитала и времени на разработку и установку. Например, российские энергетические гиганты вроде "Газпрома" и "Роснефти" покинули Ливию из-за интервенции НАТО в 2011 году, но с тех пор вернулись. Однако при том, что страны вроде той же Ливии обращаются к России за инвестициями, Москва требует для капиталовложений безопасности и политической стабильности, налагая определенные ограничения.

Ядерная энергия

В отличие от нефтегазовой отрасли, российская атомная промышленность добилась в Африке успехов. Государственная компания "Росатом" активно строит атомные электростанции и помогает африканским странам удовлетворять свои потребности в энергоснабжении. Проекты атомных электростанций для Москвы — подходящая инвестиция как с экономической, так и с политической точки зрения, поскольку культивируют определенную зависимость от ее ноу-хау и материалов.

С опозданием на несколько лет в июле 2022 года был залит бетон первой в Египте атомной электростанции, которую "Росатом" построит в городе Эль-Дабаа. Проект согласовали в 2017 году президенты Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси. Это крупнейшее совместное российско-египетское начинание, начиная с 1950-х. Хотя Южная Корея ввела против России санкции из-за боевых действий на Украине, государственная компания Korea Hydro & Nuclear Power предоставит оборудование для турбин и строительные услуги для Эль-Дабаа.

Потенциальными партнерами для российской атомной энергетики и "Росатома" выступают и другие страны континента (например, ЮАР, Нигерия, Эфиопия, Гана, Замбия и Руанда), поскольку рост населения вынуждает континент деятельно решать вопросы энергоснабжения. Стоит отметить, что ЮАР уже планировала строительство АЭС, причем одним из претендентов рассматривался как раз российский "Росатом". Один проект даже анонсировал бывший президент ЮАР Джейкоб Зума, но в 2018 году его отменил его преемник Сирил Рамафоса — якобы из-за чрезмерной стоимости. В 2017 году Верховный суд ЮАР признал незаконным договор между ЮАР и Росатомом об увеличении ядерных мощностей на единственной в ЮАР АЭС Коберг.

Военно-промышленный комплекс

Кстати о создании зависимостей, заметную роль в экономическом сотрудничестве Москвы с Африкой играет российская оборонная промышленность. С 2015 по 2019 год Москва подписала с правительствами африканских стран девятнадцать соглашений о военном сотрудничестве, уделяя особое внимание продаже оружия. Присутствию России на африканском рынке вооружений способствует и то обстоятельство, что костяк многих национальных арсеналов сформирован во времена СССР, когда Москва была основным поставщиком оружия на континент. Кроме того, Россия не выдвигает для оружейных сделок предварительных условий в сфере прав человека или стандартов управления. С 2017 по 2021 год Москва поставила почти половину импортированной в Африку военной техники (44%), опередив США (17%), Китай (10%) и Францию (6,1%). Крупнейшие покупатели российской техники — Алжир, Ангола, Буркина-Фасо, Египет, Эфиопия, Марокко и Уганда.

Остается неясным, насколько сильно боевые действия на Украине, западные санкции и сбои в мировых цепочках поставок уже повлияли на экспорт российского оружия на континент за последние годы — и скажутся в дальнейшем как на поставках нового оборудования, так и ремонте старого. Однако складывается ощущение, что Россия готова бороться за свои рынки. В августе 2022 года она провела военную выставку "Армия 2022", на которой Путин заявил посетителям из 72 стран, что Россия готова поставлять оружие союзникам в Латинской Америке, Азии и Африке.

Другие интересы: туризм и фармацевтика

На отношения России с африканскими странами влияет и ряд других отраслей, хотя их результаты и неоднозначны.

Один из "победителей" среди них — туризм. Возьмем, к примеру, российский туризм в Египте. До украинского конфликта туристы из России и Украины составляли до 40% отдыхающих на египетских пляжах. В начале боевых действий заполняемость отелей на курортах Красного моря упала на 35–40%. Однако сейчас ветры подули в другую сторону: в августе 2022 года Египет стал вторым по популярности направлением для российских туристов после Турции, опередив Объединенные Арабские Эмираты. Что касается более состоятельных российских туристов, то с начала боевых действий стоимость поездок в Египет класса "люкс" выросла на 181%. Выгода для египетской туристической отрасли оказалась настолько высокой, что Каир даже задумался над внедрением на курортах Красного моря российской платежной системы "Мир".

Успех российской фармацевтической промышленности оказался скромнее. Показательный пример — попытки Москвы прорекламировать свою вакцину от коронавируса "Спутник V". Однако ее "вакцинная дипломатия" на африканском континенте фактически провалилась. Это произошло из-за проблем с эффективностью вакцины, высоких цен и задержек с поставками, а также из-за того, что ее так и не одобрила Всемирная организация здравоохранения.

Последствия конфликта

Поскольку африканские страны все еще развиваются, а основная экономическая цель России в краткосрочной и среднесрочной перспективе — свести на нет воздействие западных санкций, то экономическое взаимодействие Москвы с континентом ограничено. Однако Россия и африканские страны не упустят любой возможности активизировать экономические связи.

Вообще, разворот России в сторону Глобального Юга (в том числе с упором на Африку) может оказаться одним из решающих последствий украинского конфликта. Страны Глобального Юга, может, и уступают западным экономикам по финансовому весу, но благодаря территории, населению и ресурсам сделались важными партнерами для незападных держав вроде России и Китая. Западные политики забывать об этом не должны.

Доктор Вук Вуксанович — старший научный сотрудник Белградского центра политики безопасности и сотрудник аналитического центра по внешней политике Лондонской школы экономики и политических наук