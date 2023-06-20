Войти
ТАСС

Столтенберг заявил, что НАТО против заморозки конфликта на Украине

567
0
0
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: Sean Gallup/ Getty Images

По мнению генсека альянса, чем больше территории Киев сможет забрать, тем сильнее будут его карты за столом переговоров

БРЮССЕЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Североатлантический альянс против заморозки конфликта на Украине и соглашений на условиях России. Об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг, который посещает Германию. Его пресс-конференцию транслировала пресс-служба НАТО.

"Мы все хотим завершения этой войны, но справедливый мир не может включать заморозку конфликта и соглашение, продиктованное Россией", - сказал Столтенберг. Это первое заявление генсека НАТО после переговоров в Киеве и Москве представителей африканских стран, предложивших инициативу по урегулированию украинского конфликта, основанную в том числе на идее прекращения боевых действий.

"Украинское наступление продолжается. Чем больше территории Украина сможет забрать, тем сильнее будут ее карты за столом переговоров", - добавил Столтенберг.

Он приветствовал усилия Германии по предоставлению военной помощи Украине, в особенности недавнее решение поставить Киеву еще 64 ракеты для комплексов ПВО Patriot, которые, по его мнению, "спасут жизни".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
20.01.2023
Украинский военный: мы устали драться с Путиным на нашем мусоре
09.08.2022
Запад должен отыскать болевой порог Путина
29.04.2022
Запад захотел "победить" Россию руками Украины. Не тут-то было
07.02.2022
Россия не оккупирует Украину, даже если захочет
29.11.2021
Военный эксперт заявил о высоком градусе напряженности в Черном море
21.12.2020
Американские СМИ: в ходе пресс-конференции Путин дал залп по США
27.08.2015
F-22 в Европе. Что думают об этом в далекой Бразилии?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.06 16:47
  • 110
Азербайджан сбил российский вертолет в Армении
  • 20.06 16:40
  • 1
"Русских нужно напугать": в Чехии задумались об устрашении Росси
  • 20.06 16:18
  • 18
Аналитик RAND: пусть США предложат мирный финал. Иначе — битва без конца
  • 20.06 16:13
  • 51407
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.06 13:58
  • 0
Польша активно готовится к ведению войны в отношении Беларуси
  • 20.06 13:40
  • 4
США заявили об обеспокоенности по поводу некоторых элементов взаимодействия КНР с РФ
  • 20.06 06:12
  • 2547
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.06 03:24
  • 1
На чем разбогатеет Россия в будущем
  • 20.06 00:53
  • 46
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 19.06 18:54
  • 3
В Госдуме призвали присвоить часть технологий Breadly и Leopard
  • 19.06 14:50
  • 0
«В своём глазу – бревна не увидать»! – Как коллективный Запад не доволен ядерным оружием в Беларуси
  • 19.06 13:47
  • 3
Путин сообщил об уничтожении пяти комплексов Patriot под Киевом
  • 19.06 01:23
  • 1
Израильская компания показала ЗУР Sky Sonic против гиперзвуковых ракет
  • 18.06 20:39
  • 238
Космонавтика Илона Маска
  • 18.06 18:41
  • 3
Израиль объявил о разработке системы ПВО для перехвата гиперзвуковых ракет