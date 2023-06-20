Столтенберг заявил, что НАТО против заморозки конфликта на Украине

По мнению генсека альянса, чем больше территории Киев сможет забрать, тем сильнее будут его карты за столом переговоров

БРЮССЕЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Североатлантический альянс против заморозки конфликта на Украине и соглашений на условиях России. Об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг, который посещает Германию. Его пресс-конференцию транслировала пресс-служба НАТО.

"Мы все хотим завершения этой войны, но справедливый мир не может включать заморозку конфликта и соглашение, продиктованное Россией", - сказал Столтенберг. Это первое заявление генсека НАТО после переговоров в Киеве и Москве представителей африканских стран, предложивших инициативу по урегулированию украинского конфликта, основанную в том числе на идее прекращения боевых действий.

"Украинское наступление продолжается. Чем больше территории Украина сможет забрать, тем сильнее будут ее карты за столом переговоров", - добавил Столтенберг.

Он приветствовал усилия Германии по предоставлению военной помощи Украине, в особенности недавнее решение поставить Киеву еще 64 ракеты для комплексов ПВО Patriot, которые, по его мнению, "спасут жизни".