Прошедшие серийную модернизацию на украинских предприятиях МТ-ЛБ ВСУ попали в кадр

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Украинский военно-промышленный комплекс приступил к серийной модернизации доставшихся ВСУ при развале СССР МТ-ЛБ. Модернизированную военную технику предполагается использовать для выполнения боевых задач на фронте.

На опубликованном видео представлена колонна из шести модернизированных бронетранспортеров. Модернизированные бронемашины получили комплект дополнительного подвесного бронирования на бортах. Установка подобных комплектов очень актуальна для этой машины из-за символического характера бронезащиты оригинального шасси.

В базовой комплектации толщина бронированных панелей бортов и кормы МТ-ЛБ составляет 7 мм, а во фронтальной части – до 14 мм. Такая броня способна защитить от малых осколков и огня из легкого стрелкового вооружения. Однако, стрелковое оружие калибра 7,62 мм уже способно пробивать подобную броню.

Сообщается, что в рамках серийной модернизации боевые машины также оснащаются дистанционным боевым модулем с установленным крупнокалиберным пулеметом КПВТ калибра 14,5 мм. В передней проекции модуль оснащен защитным щитком.

Пулеметная установка оснащена оптической станцией с несколькими телевизионными каналами наблюдения, предположительно включая тепловизорные или инфракрасные, предназначенные для стрельбы в условиях плохой видимости.

Производство боевых машин на шасси МТ-ЛБ является прямым следствием возникшего дефицита в вооруженных силах страны достаточного количества БТР и БМП и попыток компенсировать нехватку при помощи имеющихся ресурсов.