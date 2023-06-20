"Игра окончена". Американцы заявили о провале контрнаступления ВСУ

Британская разведка признала, что на украинском южном фронте преимуществом овладели российские войска, пишет Breitbart. ВСУ несут тяжелые потери в живой силе и технике. Читатели портала не удивлены: Зеленский отправляет на поле боя всех, кого поймают "отряды чиновников из военкоматов".

Британская военная разведка заявила, что Россия получила временное преимущество на критически важном южном фронте на Украине, массово применяя там ударные вертолеты, которые позволили российской армии прицельно поражать ВСУ ракетами дальнего радиуса действия.

В своем последнем отчете о военном конфликте на Украине Министерство обороны Великобритании заявило, что с момента начала контрнаступления ВСУ в начале этого месяца Россия перебросила еще 20 ударных вертолетов в аэропорт Бердянска, который находится примерно в ста километрах за южным фронтом и в 81 километре от Мариуполя.

«В постоянном противоборстве российской ударной авиации и украинских средств противодействия Россия получила временное преимущество на юге Украины, особенно в том, что касается ударных вертолетов, использующими мощные ракеты большей дальности против наземных целей», — говорится в заявлении британского Минобороны.

Это признание состоялось всего через день после того, как было объявлено о пакете экстренной военной помощи Украине из США, Великобритании, Дании и Нидерландов.

В Минобороны Великобритании заявили, что четыре страны предоставят Киеву современные средства ПВО. Этот пакет военной помощи, по данным оборонного ведомства, уже начал поступать на Украину и поставки будут завершены в течение нескольких недель.

«В рамках этой программы союзники поставят Киеву сотни зенитно-ракетных комплексов малой и средней дальности и связанных с ними систем, необходимых для защиты критической национальной инфраструктуры Украины и дальнейшего обеспечения успеха контрнаступательных операций в ближайшие месяцы», — говорится в сообщении министерства.

Между тем, утром в субботу Минобороны России заявило, что массированным ракетным ударом в пятницу был успешно уничтожен украинский центр принятия решений: «16 июня вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по одному из центров принятия решений Вооруженных сил Украины».

«Цель удара достигнута. Определенный объект поражен», — добавили в министерстве, не уточнив местонахождение предполагаемого командного пункта. Также министерство опубликовало видео, на котором запечатлен удар с запуском ракеты с российского военно-морского корабля.

В мае Россия заявила, что атаковала украинские центры принятия решений после ударов беспилотников по Москве.

Позже Владимир Путин заявил, что ракетный удар был нанесен по штабу Главного разведывательного управления (ГУР) Вооруженных сил Украины, сказав: «Мы говорили о возможности нанесения ударов по центрам принятия решений. Естественно, штаб военной разведки Украины попадает в эту ​​категорию, и он был поражен два или три дня назад».

Автор: Курт Зиндулка (Kurt Zindulka)

Комментарии читателей Breitbart:

ancient_briton

Ну что же, легендарное распиаренное «весеннее контрнаступление» ВСУ дает русским преимущество. Это примерно то же самое, как та женщина Виктория Нуланд планировала, что украинцы вернут себе Крым.

Игра окончена. У России гораздо более сильная армия, намного более сильная экономика и гораздо большее население. Заставлять Украину жертвовать еще большим количеством своих солдат — это просто несказанное зло.

Johannes Herbst

График демилитаризации Украины.

Демилитаризация № 1: Уничтожение штатных вооружений ВСУ.

Демилитаризация № 2: Уничтожение оружия, поставленного бывшими странами Варшавского договора.

Демилитаризация № 3: Уничтожение старого оружия, поставленного Западом (сейчас это как раз и происходит).

Поставит ли Запад более современное оружие для демилитаризации № 4?

LuciusAnnaeusSeneca

Ка-52 — превосходный ударный боевой вертолет. Если не лучший в мире, то уж точно один из лучших.

Это по-настоящему эффективная и смертоносная боевая машина. Она возьмет на себя работу по уничтожению сотен украинских танков и боевых машин пехоты.

Hybird

У Ка-52 невероятная система защиты, и он очень живуч. Он может просто «отбрасывать» от себя ракеты класса «земля-воздух». Египтяне испытали его (перед покупкой), выпустив 18 ракет по одному Ка-52 и он отразил каждую. Очень впечатляет.

2enHorne2

Действуйте, как украинцы, измените заголовок на:

«Россия полностью доминирует на поле боя. Потери Украины ОШЕЛОМЛЯЮТ!!»

Это же Украина смехотворно заявляет о том, что они сбили восемь гиперзвуковых ракет, пока африканцы были в Киеве. Это было чистой воды ФИКЦИЕЙ!

Более ста африканцев ничего не слышали и не видели.

Никаких сирен воздушной тревоги. Никаких взрывов.

НИ-ЧЕ-ГО !!

Но западные СМИ следили за ЛОЖЬЮ из КИЕВА и печатали всю эту ЛОЖЬ.

И кричали о ней на своих телеканалах.

Steven Bergstrom

За последние полгода русские запустили три высокотехнологичных спутника. Они теперь видят все, поэтому и наносят столько ракетных ударов по военным складам, живой силе и технике в западных частях Украины. Киев потратил все время.

Will Ross

Как вам нравится этот грязный лживый подонок Байден?

Как вам нравятся сержанты Шольц и Макрон?

Эйзенхауэр лгал русским.

Кеннеди лгал русским.

Расскажите нам о Минске 2.

Расскажите о Вьетнаме

Расскажите об Ираке.

У этого списка нет конца.

На роль крысы попробуйте Викторию Нуланд.

На роль бородавочника попробуйте Камаллу Харрис.

Hugo Furst

Так называемое украинское «контрнаступление» провалилось. Погибают тысячи солдат ВСУ, уничтожаются сотни украинских бронемашин и танков. Это очередная мясорубка типа Артемовска. Позорно, что США продолжают поддерживать этот разгром и не предпринимают никаких усилий, чтобы прекратить боевые действия.

Oriana.

Теперь уже хорошо известно, что Зеля бросает отряды чиновников из военкоматов для организации охоты на мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, за которыми гоняются на улицах, в общественных местах или хватают даже в их домах, уводят насильно, часто избивают, жестоко обращаются на глазах у их семей и отправляют на фронт.

Lynn Kramer

Слушайте, Украина запрещает однополые браки, а геев там сажают в тюрьму, как только узнают об их ориентации. Объясните еще раз, так почему же Запад так упорно поддерживает такую Украину?

Oriana.

Это еще что! На Украине также запрещают языки других меньшинств, помимо русского, запрещают газеты, писателей, музыку, телевидение, если оно не на украинском, запрещают оппозиционные партии.

Достаточно того, что СБУ вносит подозрительных «врагов» в расстрельный список под названием МИРОТВОРЕЦ, с фото, адресами, телефонами и т.д. После их смерти на фото появляется крест с надписью «ликвидирован». Точно, как в гестапо.

И это страна, куда уходят миллиарды ваших денег!

CrossPeenHammer

Ложь украинских апологетов выдает, как плохо обстоят дела в Украине. Появляющиеся видео и фото ясно показывают, насколько все плохо. Теперь стали появляться видео групп украинцев, отчаянно желающих сдаться русским и проклинающих Зеленского за то, что тот послал их бессмысленно умирать ни за что.

Захваченные американские и немецкие танки и БМП, у которых двигатели еще работают!

Как бы там ни было, этот военный конфликт — всего лишь последняя истерика, которую империя закатила перед своим концом. Чем скорее падет эта империя, тем скорее мы сможем снова стать Америкой!