Командир "Ахмата" предположил, сколько еще продлится контрнаступление ВСУ

Алаудинов считает, что контрнаступление ВСУ может продлиться еще месяц-полтора

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Украинское контрнаступление может продлиться еще месяц-полтора, предположил в эфире телеканала "Россия 1" помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

"Я так думаю, это все еще может продлиться месяц-полтора, примерно. До последнего украинца. А дальше уже пойдет, наверное, продвижение наших сил в направлении Киева потихоньку", - сказал Алаудинов, в начале июня переброшенный из ЛНР на Марьинское направление в ДНР. По его словам, Запад будет до последнего "додавливать" Киев, чтобы украинские войска показали хоть какой-то результат.

На прошлой неделе врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские войска будут "переварены" и "разобраны на атомы" на запорожском участке фронта через месяц-полтора.