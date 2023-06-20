МО РФ: США выводят из-под подозрения заказчиков своих военно-биологических программ

По данным ведомства, Соединенные Штаты передают лаборатории другим странам

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты Америки "под прикрытием" выводят из-под подозрения основных заказчиков и исполнителей своих военно-биологических программ, передавая лаборатории другим странам. Об этом заявил в понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"В 2022 году американская администрация официально прекратила деятельность лаборатории "Метабиота" в Африке, так как противоправные методы работы компании стали вызывать слишком много вопросов на уровне национальных правительств, все ее функции были переданы некоммерческой организации из Камеруна, которая сообщила о приобретении "Метабиоты" в качестве дочерней организации. <…> Подобная схема "работы под прикрытием" позволяет Соединенным Штатам выводить из-под подозрения основных заказчиков и исполнителей военно-биологических программ", - сказал он.

Кириллов указал, что в пресс-релизе компании "Метабиота" от 14 октября 2022 года отмечено, что "некоммерческая организация "Хиада" возьмет на себя проекты "Метабиоты" в Камеруне, Демократической Республике Конго и Сьерра-Леоне. Спонсорами этой работы являются Министерство обороны США, Центры по контролю и профилактике заболеваний и Агентство США по международному развитию".

"При этом, по заявлению основателя "Метабиоты" Натана Вулфа, передача компании соответствует видению правительства США о локализации и укреплении местного потенциала", - добавил он.

Кириллов также отметил, что ранее Минобороны РФ говорило о несанкционированном отборе проб сотрудниками "Метабиоты" в ходе вспышки лихорадки Эбола в Западной Африке в 2014 году и их незаконной транспортировке в США.