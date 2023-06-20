Walla: списанные израильские танки "Меркава" могут получить Украина и Польша

ЦАМТО, 19 июня. Крупную партию списанных израильских танков "Меркава", о возможной продаже которых стало известно на прошлой неделе, могут получить Украина и Польша.

Об этом, как передает "РИА Новости", пишет израильский портал Walla со ссылкой на утверждение неназванного польского военного эксперта.

Ранее газета "Едиот ахронот" сообщила со ссылкой на чиновников Министерства обороны Израиля, что страна ведет переговоры о поставках более 200 списанных ОБТ "Меркава" второго и третьего поколений с двумя государствами, одно из которых находится в континентальной Европе.

По информации Walla, переговоры о поставках своих танков Израиль мог начать из-за давления Вашингтона. Неназванный польский эксперт предположил, что бронетехника может предназначаться для Польши и Украины. Источник портала из силовых кругов Израиля подтвердил ведение переговоров с двумя странами из Европы, указав при этом, что о заключении сделки пока говорить преждевременно.

Глава отдела оборонного экспорта Министерства обороны Израиля (SIBAT) бригадный генерал запаса Яир Кулас ранее в интервью экономическому изданию "Калкалист" подтвердил, что Израиль ведет переговоры о продаже танков "Меркава" с двумя странами, одна из которых находится в Европе, напоминает "РИА Новости".

При этом генерал отметил, что Министерство обороны и политическое руководство страны придерживаются "четкой и взвешенной" политики, которая "запрещает" поставки вооружений на Украину. По его мнению, желание оборонных предприятий вести как можно более активную бизнес деятельность является естественным, однако "красные линии", установленные правительством, представляются "столь же естественными".