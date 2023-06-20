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В США российский Ка-52 назвали суперхищником

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Ударный вертолет Ка-52 ВКС России
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Российский вертолет Ка-52, называемый «Аллигатором», является суперхищником. С такой оценкой выступил обозреватель американского журнала 19FortyFive Питер Сичиу.

«Российские летчики приспосабливают свои охотничьи навыки, а "Аллигатор" по-прежнему остается настоящим хищником, которого следует опасаться на поле боя», — пишет автор.

Обозреватель отмечает, что в зоне специальной военной операции (СВО) российский Ка-52 успешно уничтожает украинскую бронетехнику. По словам Сичиу, успехи российского Ка-52 признают британские эсперты.

В июне Минобороны России показало на видео уничтожение бронетехники Вооруженных сил Украины вертолетами Ка-52 на южно-донецком направлении.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Ка-52
Компании
Минoбороны РФ
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