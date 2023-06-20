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ТАСС

В Киеве заявили, что все ЗРК Patriot на Украине находятся в рабочем состоянии

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Источник изображения: topwar.ru

При этом представитель ВСУ Юрий Игнат не уточнил, сколько систем было на вооружении изначально, не была ли часть из них уничтожена или повреждена впоследствии, а также сколько именно их работает се...

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что все имеющиеся у украинских войск американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot находятся в рабочем состоянии.

"Все Patriot в рабочем состоянии, работают, защищают наше небо. <...> Все с Patriot хорошо, уверяю вас, все установки работают", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

При этом Игнат не уточнил, сколько систем Patriot было на вооружении ВСУ изначально, не была ли часть из них уничтожена или повреждена впоследствии, а также сколько именно американских ЗРК работают сейчас.

17 мая Министерство обороны РФ сообщило, что российские вооруженные силы ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" 16 мая уничтожили в Киеве пять пусковых установок и радиолокационную станцию комплекса Patriot. Позже в Пентагоне выступили с утверждением, что он полностью отремонтирован.

Украинские власти регулярно призывают Запад предоставить Киеву системы ПВО. Сейчас Украине переданы две батареи систем противоракетной обороны Patriot, а всего Киеву обещаны пять батарей. Однако в опубликованном 3 июня интервью президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву необходимы 50 систем Patriot. 

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