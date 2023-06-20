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Известия.ru

Минобороны России показало захваченный в ДНР французский танк AMX-10RC

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Источник изображения: Фото: скриншот видео

Минобороны: ВС РФ захватили в ДНР французский танк AMX-10RC

Российские военные захватили у поселка Новодонецкое в Донецкой Народной Республике (ДНР) французский колесный танк AMX-10RC. Видео с трофеем опубликовало Минобороны РФ в понедельник, 19 июня, в своем Telegram-канале.


Как следует из кадров, снятых одним из российских защитников, колесная машина была брошена украинским экипажем. На земле рядом с танком находится инструкция по работе с танком.

«О, французы… вот ваш танк», — подмечает один из российских военных.

Танк находится в районе Новодонецкого с еще более 50 единиц выведенной из строя вражеской техники. В данном районе работают штурмовые подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота.

«Ночью подразделения ВСУ пошли в контрнаступление, но были разбиты встречным ударом штурмового отряда морской пехоты Тихоокеанского флота», — отметили в российском военном ведомстве.

Ранее в понедельник «Известия» показали кадры боев Российской армии с украинскими боевиками в районе Новодонецкого.


Поселок в течение пяти часов находился под контролем украинской армии. 23 военнослужащих ВС РФ сражались против 103 морских пехотинцев ВСУ. Противник был полностью уничтожен за три часа.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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