Французские инструкторы бойцов ВСУ: их готовили стать "пушечным мясом"

После неудач с контрнаступлением у европейских инструкторов, обучавших солдат ВСУ, развязались языки, пишет Le Monde. Оказывается, украинцев готовили по короткой программе для "пушечного мяса", а с обучаемыми нельзя было заводить дружбу и держать связь после отъезда.

С февраля 2022 года французские военные обучили более 2000 украинцев. Удалось провести лишь кратковременные курсы продолжительностью в среднем в два месяца. Обучение проходило на территории Франции, а также в Польше и Румынии.

В то время как все указывает на начало украинского контрнаступления с участием нескольких десятков тысяч человек, обученных западными военными, уходит страх перед критикой. "Злые языки" начинают все более свободно высказываться о качестве подготовки этих военнослужащих ВСУ. А заодно и о профессионализме тех, кто обучал их в последние месяцы, особенно во французской армии.

Согласно информации, поступившей в последние недели, обучение во Франции, в Польше и в Румынии велось на базе нескольких соединений французской армии. Среди них: 27-й батальон альпийских стрелков, базирующийся в Анси; 3-й парашютный полк морской пехоты, базирующийся во французском Каркассоне; 1-й артиллерийский полк из древнего города Бельфора. Были также задействованы спецназовцы: они давали специфическую подготовку.

В среднем два месяца

По официальным данным, с февраля 2022 года французские военные обучили более 2000 украинцев, в том числе 600 (эквивалент батальона) в Польше в рамках миссии Европейского Союза по оказанию помощи Украине. Это обучение проводилось, в частности, на французской технике, переданной Киеву, в том числе на танках AMX 10 RC, САУ Caesar. За недели был проведен всевобуч по темам "минная война", "работа санитарных служб", "боевые действия в городских условиях", "бронетанковая разведка" и "командование объединенной механизированной боевой группировкой".

Возраст обучаемых украинцев очень разный: от едва достигших совершеннолетия юношей до людей старше 50 лет. Киев прислал также несколько женщин, в том числе очень опытную женщину-снайпера. Среди добровольцев, подготовленных 3-м парашютным полком морской пехоты, половина уже имела боевой опыт. "Они часто приезжают очень уставшими, но настроены они серьезно", — уточняет один из военных.

Для французских военных- эти курсы, длившиеся в среднем два месяца, были поистине скорыми. Оказывается, трех недель может быть достаточно для подготовки артиллериста. Это короткое обучение позволило французам, однако, оценить различия Франции и Украины с точки зрения военной культуры и опыта. Независимо от того, есть ли у них фронтовой опыт или нет, многим из обучаемых украинцев не хватало в начале приемов ведения боя и организации. "Они бросались вперед, как стадо, и громко кричали", — рассказывает офицер-инструктор.

Советские методы ведения боя

Зато украинские военные умело прятались от беспилотников. "Они постоянно смотрели в небо и искали укрытие", — уточнил тот же офицер. Подобные привычки в новинку французским военным, до сих пор мало подвергавшихся такому риску.

В рамках этой подготовки некоторые просьбы также были неожиданными для французов. Например, желание научиться "окопному" бою и кучной стрельбе на дистанции 200 метров до противника. От бойцов старшего поколения у французов осталось впечатление, что они, по-видимому, еще не могут избавиться от навыков, оставшихся от советских времен.

Хотелось бы верить, что всем этим украинцам суждено вернуться на фронт и продолжить опасную борьбу уже без французов. Французским солдатам были даны инструкции не стремиться устанавливать с украинцами личные связи, соблюдать профессиональную и культурную дистанцию. Таким образом мы бережем психику своих людей.

"Во время обучения, организованного несколько месяцев назад одной из прибалтийских стран, инструкторы сохранили связь с 30% обучавшихся, а с 70% тех, кого они обучали. Так вот, из остававшихся на связи 40% погибли в бою. Ситуация, которая может привести к посттравматическому стрессу", — объяснил французский военный.

Помимо этих курсов, специально предназначенных для формирования пехотных батальонов, министерство обороны Франции признало, что в марте на базах Мон-де-Марсан и Нанси происходило обучение украинских экипажей основам ПВО. Летчиков учили выживанию в случае, когда их самолет будет подбит. С другой стороны, подготовка пилотов на данном этапе не планируется, за исключением первоначальной подготовки, так как ВВС Франции не оснащены истребителями F-16, подобными тем, которые Киев получит в ближайшие месяцы.

Автор статьи: Элиз Венсан (Elise Vincent)