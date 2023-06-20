Генерал Росгвардии впервые в истории сдал экзамен на краповый берет

Комдив Росгвардии Кузнецов первым из генерал-майоров сдал экзамен на краповый берет

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Впервые в истории Росгвардии генерал-майор был среди участников экзамена на краповый берет, он был одним из немногих, кто успешно прошел испытания, сообщили в пресс-службе ведомства.

Краповый берет - знак особого отличия спецназа Росгвардии, он вручается не только по итогам экзамена, но и за мужество, проявленное в бою. Среди испытаний на право ношения берета - многокилометровый марш-бросок в полной боевой экипировке и с оружием в условиях, максимально приближенных к боевым. Затем проверка оружия: осечка или недосылание патрона - основание для снятия с дистанции. Для оставшихся в строю - упражнения по высотной подготовке и стрельбе, а после - рукопашные схватки.

В пресс-службе уточнили, что испытания проводились в Подмосковье. К основному экзамену были допущены 39 кандидатов, успешно прошедших предварительные этапы испытаний.

"Уникальный случай - среди испытуемых впервые за всю историю войск - генерал-майор, командир дивизии Дзержинского.... дойти до финиша смогли не все участники. Успешно преодолели испытания и заслужили право носить главный символ спецназа Росгвардии семь военнослужащих, в их числе командир дивизии генерал-майор Николай Кузнецов", - сообщает ведомство.