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Военное обозрение

Украинские ресурсы: ЧВК «Вагнер» готовится к штурму Харькова

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Источник изображения: topwar.ru

Российская частная военная компания "Вагнер", взявшая Бахмут, следующей целью для штурма выбрала Харьков. Такую информацию распространяют украинские ресурсы со ссылкой на некие данные, просочившиеся в Сеть якобы от самих "вагнеровцев".

Согласно публикациям на украинских ресурсах, российское командование выбрало тактику войны от обороны, результатом которой должно стать проваленное контрнаступление ВСУ, в то время как Пригожин якобы предлагает наступательную стратегию, предусматривающую переход Харькова под контроль России. Штурмовать город будут отряды ЧВК "Вагнер".

Естественно, что никаких доказательств таких планов нет, одни предположения. Однако, это не мешает украинским ресурсам утверждать, что все уже решено, "Вагнер" непременно пойдет на Харьков, оттянув на себя резервы ВСУ и тем самым помогая российской армии сдержать контрнаступление украинской армии. После захвата Харьковской области, а в этом никто на Украине и не сомневается, Россия получит территорию, которую якобы сможет обменять в результате мирных переговоров на какие-то условия от Запада.

Масла в огонь подливает молчание самого Пригожина, который никак не комментирует планы ЧВК заявив, что к выполнению боевых задач "Оркестр" будет готов к началу августа, а пока идет переформирование, доукомплектование и подготовка штурмовых отрядов.

Между тем, необходимо отметить, что еще в начале июня некоторые военные эксперты, включая российских, не исключали, что "Вагнер" после отдыха действительно пойдет на Харьков. Без взятия этого города наступление в район Славянска и Краматорска имеет перспективу получения удара во фланг. К тому же, контроль над Харьковской областью обезопасит приграничные регионы. А про "возврат" исконно русских земель речи вообще не идет.

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Страны
Россия
Украина
Проекты
ЧВК
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