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ЦАМТО

Глава Минобороны Резников: Украина подписала с Чехией и Словакией совместную декларацию о закупке БМП

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Министр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников.
Источник изображения: Thomas Lohnes/ Getty Images

ЦАМТО, 19 июня. Украина вместе с Чехией и Словакией подписали совместную декларацию о намерениях по приобретению и обслуживанию боевых машины пехоты (БМП), заявил украинский министр обороны Алексей Резников в Twitter.

"Со словацким коллегой Мартином Шкленаром и министром обороны Чешской Республики Яной Черноховой подписали декларацию о намерениях в сфере закупки и обслуживания БМП с Чехией и Словакией на полях заседания Контактной группы по обороне Украины (UDCG)", – написал А.Резников.

Он отметил, что все детали будет озвучены позднее, заявив, что это решение является "важным шагом" в расширении сотрудничества между странами, передает "РИА Новости".

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Страны
Словакия
Украина
Чехия
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