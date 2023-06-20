Глава Минобороны Резников: Украина подписала с Чехией и Словакией совместную декларацию о закупке БМП

ЦАМТО, 19 июня. Украина вместе с Чехией и Словакией подписали совместную декларацию о намерениях по приобретению и обслуживанию боевых машины пехоты (БМП), заявил украинский министр обороны Алексей Резников в Twitter.

"Со словацким коллегой Мартином Шкленаром и министром обороны Чешской Республики Яной Черноховой подписали декларацию о намерениях в сфере закупки и обслуживания БМП с Чехией и Словакией на полях заседания Контактной группы по обороне Украины (UDCG)", – написал А.Резников.

Он отметил, что все детали будет озвучены позднее, заявив, что это решение является "важным шагом" в расширении сотрудничества между странами, передает "РИА Новости".