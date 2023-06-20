Embraer поставила ВВС Бразилии шестой самолет ВТА C-390 "Миллениум"

ЦАМТО, 19 июня. Бразильская компания Embraer 16 июня объявила о передаче командованию ВВС Бразилии шестого многоцелевого самолета ВТА C-390 "Миллениум".

Это первый самолет, поставленный в конфигурации полной готовности к боевому применению FOC (Full Operational Capability).

Сертификат FOC подтверждает, что проект соответствует всем предъявляемым ВВС Бразилии требованиям и самолет может выполнять все задачи, для которых был разработан. Ранее поставленные ВВС C-390 будут модернизированы к данной версии, чтобы использовать все свои возможности. Кроме того, предполагается, что этими же возможностями будут обладать самолеты, предназначенные на экспорт.

Переданный самолет войдет в боевой состав 1-й группы транспортной авиации (1 Grupo de Transporte de Tropa - 1 GTT), размещенной на авиабазе "Анаполис" (штат Гояс). Все самолеты, заказанные ВВС Бразилии, также могут выполнять задачи по дозаправке в воздухе под обозначением KC-390.

Как сообщал ЦАМТО, контракт на поставку 28 ед. KC-390 и их начальную логистическую поддержку ВВС Бразилии подписали с компанией Embraer в мае 2014 года. Стоимость соглашения составила 7,25 млрд. риалов (3,26 млрд. долл. на момент подписания). В том же месяце было подписано изменение к контракту, предусматривающее поставку двух опытных образцов стоимостью 72,86 млн. риалов. Новые KC-390 должны заменить C-130/KC-130 "Геркулес", состоящие на вооружении с 1960-ых гг.

Первый самолет KC-390 был передан ВВС Бразилии 4 сентября 2019 года, пятый – в декабре 2021 года. Самолеты размещаются на авиабазах Галеан (Рио-де-Жанейро) и Анаполис (шт.Гояс). На текущий момент налет поставленных самолетов превышает 8900 часов.

Весной 2021 года командование ВВС Бразилии объявило о намерении сократить заказ на поставку самолетов KC-390 до 15 ед. Причинами сокращения называли осложнение финансово-экономической ситуации в стране из-за коронавируса COVID-19, приведшее к сокращению расходов на оборону, а также успешную эксплуатацию ранее поставленных самолетов, возможности которых превысили ожидания командования ВВС. В результате непростых переговоров в ноябре 2021 года стороны договорились о сокращении заказа до 22 самолетов. В октябре 2022 года Embraer и командование ВВС Бразилии согласовали новое сокращение количества закупаемых KC-390 до 19 самолетов.

Помимо продажи KC-390/C-390 ВВС Бразилии, Embraer подписала несколько экспортных контрактов. В августе 2019 года компания заключила контракт на поставку пяти KC-390 ВВС Португалии, а в ноябре 2020 года – соглашение на поставку двух самолетов ВВС Венгрии. Кроме того, в июне 2022 года Министерство обороны Нидерландов сообщило, что выбрало C-390 "Миллениум" в качестве замены C-130H "Геркулес".

KC-390 предназначен для перевозки войск и грузов, десантирования, дозаправки топливом в воздухе самолетов и вертолетов, проведения поисково-спасательных операций, медицинской эвакуации, пожаротушения, а также поддержки гуманитарных миссий. KC-390 может транспортировать до 26 т груза.