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Расчет РСЗО «Торнадо-С» точным ударом ракеты уничтожил HIMARS

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Минобороны: расчет РСЗО «Торнадо-С» ударом управляемой ракеты разгромил HIMARS

Расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» Западного военного округа (ЗВО) уничтожили американских РСЗО HIMARS. Об этом сообщило Минобороны РФ в понедельник, 19 июня.

«Одной из таких управляемых ракет расчет <...> точным попаданием уничтожил натовский HIMARS», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что «Торнадо-С» способна применять управляемые реактивные снаряды.

Ранее, 18 июня, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ отразили за сутки восемь атак ВСУ. В ходе боев за сутки уничтожено до 210 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер, реактивная система залпового огня «Град» и склад боеприпасов.

15 июня Минобороны показало кадры, как артиллеристы ЗВО с помощью РСЗО «Торнадо-Г» разнесли командные пункты, узлы связи и склады ВСУ. Залпы фугасных снарядов реактивных систем оснащают особым взрывателем, поэтому они точно бьют по позициям противника, добавили в ведомстве.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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