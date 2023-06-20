Войти
ТАСС

Япония и Украина подписали меморандум о восстановлении украинской инфраструктуры

563
0
0
Флаги Японии и Украины
Флаги Японии и Украины.
Источник изображения: www.ukrainebusiness.com.ua

Документ, в частности, предусматривает обмен опытом в области реконструкции жилья, восстановления водопроводной, канализационной и транспортной инфраструктуры

ТОКИО, 19 июня. /ТАСС/. Япония и Украина подписали меморандум о сотрудничестве в области восстановления украинской инфраструктуры, в том числе с использованием опыта японских специалистов, приобретенного ими после землетрясения и цунами 2011 года. Об этом сообщается в понедельник на сайте японского Управления по делам реконструкции.

Документ подписали министр по делам реконструкции Хиромити Ватанабэ и вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, который находится с визитом в Японии.

"Основываясь на этом меморандуме, Управление по делам реконструкции будет стремиться к дальнейшему предоставлению знаний о восстановлении после Великого восточно-японского землетрясения, чтобы внести свой вклад в решение проблем, с которыми сталкивается Украина", - отмечается в документе. В частности, он предусматривает обмен опытом в области реконструкции жилья, восстановления водопроводной, канализационной и транспортной инфраструктуры, а также развития школ. Стороны намерены наладить отдельные каналы связи для взаимодействия в рамках меморандума.

Правительство Японии к настоящему времени предоставило Украине гуманитарной, продовольственной, финансовой и прочих видов помощи на общую сумму $7,6 млрд.

В конце апреля Токио передал Киеву четыре японские установки ALIS, позволяющие с высокой степенью точности находить мины. Они будут использованы для тренировок специалистов Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Украинские эксперты в начале года уже прошли первый этап обучения по разминированию в Японии и Камбодже, в июле дополнительные тренировки должны пройти в Польше.

В мае Япония также объявила о решении передать Украине 100 военных грузовиков и 30 тыс. армейских продовольственных рационов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Камбоджа
Польша
Украина
Япония
Похожие новости
13.06.2023
Посол Японии отверг позицию МИД РФ по поставкам Токио Киеву военной техники
13.06.2023
Премьер Японии заявил, что Токио продолжит помогать Киеву в разминировании
22.12.2022
Yomiuri: Токио будет обучать украинских саперов и передаст Киеву миноискатели
21.11.2022
В ракетном инциденте в Польше обнаружили положительную сторону
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
04.10.2010
Россия заняла второе место по объему контрактов на экспорт ПВН, заключенных в 2009 году со странами АТР всеми поставщиками
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.06 16:47
  • 110
Азербайджан сбил российский вертолет в Армении
  • 20.06 16:40
  • 1
"Русских нужно напугать": в Чехии задумались об устрашении Росси
  • 20.06 16:18
  • 18
Аналитик RAND: пусть США предложат мирный финал. Иначе — битва без конца
  • 20.06 16:13
  • 51407
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.06 13:58
  • 0
Польша активно готовится к ведению войны в отношении Беларуси
  • 20.06 13:40
  • 4
США заявили об обеспокоенности по поводу некоторых элементов взаимодействия КНР с РФ
  • 20.06 06:12
  • 2547
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.06 03:24
  • 1
На чем разбогатеет Россия в будущем
  • 20.06 00:53
  • 46
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 19.06 18:54
  • 3
В Госдуме призвали присвоить часть технологий Breadly и Leopard
  • 19.06 14:50
  • 0
«В своём глазу – бревна не увидать»! – Как коллективный Запад не доволен ядерным оружием в Беларуси
  • 19.06 13:47
  • 3
Путин сообщил об уничтожении пяти комплексов Patriot под Киевом
  • 19.06 01:23
  • 1
Израильская компания показала ЗУР Sky Sonic против гиперзвуковых ракет
  • 18.06 20:39
  • 238
Космонавтика Илона Маска
  • 18.06 18:41
  • 3
Израиль объявил о разработке системы ПВО для перехвата гиперзвуковых ракет