Япония и Украина подписали меморандум о восстановлении украинской инфраструктуры

Документ, в частности, предусматривает обмен опытом в области реконструкции жилья, восстановления водопроводной, канализационной и транспортной инфраструктуры

ТОКИО, 19 июня. /ТАСС/. Япония и Украина подписали меморандум о сотрудничестве в области восстановления украинской инфраструктуры, в том числе с использованием опыта японских специалистов, приобретенного ими после землетрясения и цунами 2011 года. Об этом сообщается в понедельник на сайте японского Управления по делам реконструкции.

Документ подписали министр по делам реконструкции Хиромити Ватанабэ и вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, который находится с визитом в Японии.

"Основываясь на этом меморандуме, Управление по делам реконструкции будет стремиться к дальнейшему предоставлению знаний о восстановлении после Великого восточно-японского землетрясения, чтобы внести свой вклад в решение проблем, с которыми сталкивается Украина", - отмечается в документе. В частности, он предусматривает обмен опытом в области реконструкции жилья, восстановления водопроводной, канализационной и транспортной инфраструктуры, а также развития школ. Стороны намерены наладить отдельные каналы связи для взаимодействия в рамках меморандума.

Правительство Японии к настоящему времени предоставило Украине гуманитарной, продовольственной, финансовой и прочих видов помощи на общую сумму $7,6 млрд.

В конце апреля Токио передал Киеву четыре японские установки ALIS, позволяющие с высокой степенью точности находить мины. Они будут использованы для тренировок специалистов Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Украинские эксперты в начале года уже прошли первый этап обучения по разминированию в Японии и Камбодже, в июле дополнительные тренировки должны пройти в Польше.

В мае Япония также объявила о решении передать Украине 100 военных грузовиков и 30 тыс. армейских продовольственных рационов.