МИД РФ: провокации против военных в Приднестровье Москва сочтет нападением на страну

Директор второго департамента стран СНГ ведомства Алексей Полищук отметил, что предложение президента Украины Владимира Зеленского российским миротворцам покинуть регион является "демонстрацией агрессивного курса киевского режима"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Москва предостерегает от любых попыток дестабилизации ситуации вокруг Приднестровья и будет считать провокации против российских военных там нападением на Россию. Об этом заявил в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

"Предостерегаем от любых попыток дестабилизации ситуации вокруг Приднестровья. Российские военные находятся в регионе на легитимных основаниях в составе совместных миротворческих сил и Оперативной группы российских войск, - подчеркнул дипломат. - Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию".

Он добавил, что Вооруженные силы РФ "будут адекватно реагировать на любые провокации" против российских военных в Приднестровье и обеспечат защиту соотечественников, российского миротворческого контингента, а также военных складов в Колбасне.

При этом Полищук назвал слова президента Украины Владимира Зеленского, который предложил российским миротворцам уйти, если они хотят жить, "очередной демонстрацией агрессивного курса киевского режима, угрозы которого уже переходят границы соседних стран".

Российские военнослужащие охраняют арсеналы вблизи села Колбасна, где находится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, свезенных туда после вывода советских войск из Европы. Молдавия настаивает на вывозе этих боеприпасов, однако начавшийся в 2001 году процесс был заблокирован властями Приднестровья в 2004 году, после обострения отношений между двумя берегами Днестра.

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) численностью около 1 тыс. солдат и офицеров также оказывает поддержку российскому миротворческому контингенту, который находится в разделительной зоне безопасности по Днестру. Сейчас российские военные фактически оказались в блокаде, так как Украина перекрыла пути снабжения через свою территорию, препятствует в этом также Молдавия, которая настаивает на выводе ОГРВ.