"Русских нужно напугать": в Чехии задумались об устрашении Росси

Всем западным странам следует занять более жесткую ультимативную позицию в отношении России, пишет Seznam zprávy. Чешский обозреватель предложил обозначить такую черту, при пересечении которой "разъяренного зверя" ждет неминуемое наказание.

Мало кому сегодня приходит в голову, что подрыв Каховской плотины — это, например, увертюра к ядерному взрыву на близлежащей атомной электростанции. Эти источники воды и электричества взаимосвязаны, и было бы наивно сомневаться, что Российская Федерация без колебаний применит любое разрушительное средство, которое нанесет Украине еще больший ущерб. Акцент я тут делаю на слове "любое". Мы являемся свидетелями хронологической эскалации, начиная со взрыва газопроводов и вплоть до разрушения плотины, а вспомните еще сбитый гражданский самолет МН17. Что это было: спланированная военная операция, халатность или просто "случайность", сейчас уже не так важно. Владимир Путин уже знает, что не выиграет украинскую кампанию, и просто крушит, что может.

Поэтому приходится считаться с ядерной аварией или взрывом как с реальной угрозой. Но нужно не готовиться к ней, а попытаться предотвратить ее. Вопрос — как?

Знающие люди понимают, что Владимира Путина ничто не остановит, кроме силовой реакции Запада. Ни Кремль, ни русские не боятся ядерной аварии на Украине, а многие даже мечтают об этом. С начала вооруженного конфликта ядерный удар по Европе обсуждают в самых рейтинговых ток-шоу. Поэтому нельзя полагаться на рассудительность или культурно-цивилизационные сдерживающие механизмы русских или Кремля. Устрашение — вот лучшая профилактика. Это сработало во время холодной войны и должно сработать сейчас. Вопрос только, какое именно устрашение?

Одним из тех субъектов, кто может задуматься над этим и признать возможный ядерный взрыв или "аварию" на АЭС той линией, которую пересекать нельзя и за пересечением которой последует силовой ответ, несомненно, является Североатлантический альянс. В следующем месяце состоится саммит НАТО в Вильнюсе, на котором, безусловно, нужно обсудить эти вопросы и принять соответствующие политические решения. Хотя, как я надеюсь, военное планирование кризисных сценариев ведется в НАТО непрерывно. И для формулирования подобной политической позиции альянса необходимо достижение консенсуса по нескольким важным вопросам еще до, а не после саммита.

По-видимому, участники Североатлантического альянса обсудят будущее членство Украины, а точнее приглашение к членству, поскольку членство в военное время означало бы непосредственное вовлечение НАТО в конфликт. Если Украине пообещают будущее членство или пригласят в альянс, это уже изменит ситуацию, но нерешенными останутся две важные проблемы. Во-первых, Российская Федерация не получит ясного сигнала о тех границах, пересекать которые ей нельзя. Во-вторых, союзники по альянсу должны договориться о тех мерах, которые предпримут против России в случае пересечения этих границ. Иными словами, готовы ли мы к возможному вступлению НАТО в вооруженный конфликт, например, в форме ограниченного удара по украинской территории? Альянс должен ставить себе цель повлиять на поведение Российской Федерации, а не только дать украинцам надежду и перспективу. Ведь это, как говорится, две разные вещи.

О возможном участии сил Североатлантического альянса говорят в кулуарах, но пока ничего не решено и даже не предложено. Идеи, например, насчет Польши нереализуемы, поскольку подобное не может предложить и воплотить одна страна. Предупредительный сигнал Владимиру Путину должен дать весь альянс как единое целое. Известно, что, например, Соединенные Штаты поддерживают Украину материально и информационно, но до сих пор блокировали все, что могло бы втянуть НАТО в конфликт. Кроме того, против более активных и ультимативных действий выступают такие государства, как Венгрия и Турция.

Предложение занять более жесткую позицию должно поступить от членов из нашего региона, что вполне легитимно, и, разумеется, это должен быть согласованный шаг. Мы могли бы среди прочего углубить сотрудничество в области обороны и политики безопасности, которое сегодня оставляет желать лучшего, поскольку нашим политикам не особо хочется заниматься проблемой Российской Федерации. Вторая причина заключается в том, что с новым главой государства Прага может обратиться и сплотиться с союзниками из Прибалтики, а также причерноморскими государствами. Сдерживающая позиция Североатлантического альянса может получить поддержку и у других членов, например у Британии или Германии. В их глазах Владимир Путин тоже не только утратил доверие, но и стал крайне непредсказуемым лидером, который снял с себя международную ответственность, чего, кстати, во времена холодной войны не было.

Саммит Североатлантического альянса уже не за горами. Нам также предстоит обсуждение более активного участия НАТО в развитии этого вооруженного конфликта, включая применение военных средств. Пришло время приступить к работе над этой повесткой совершенно открыто, и нам не стоит допускать тех же ошибок, которые допустила, например, Чешская Республика с Милошем Земаном во главе, отличившись пассивным самоотстранением. Угрозой, о которой идет речь, нельзя пренебрегать. Напротив. Ее нужно ликвидировать. И ничего, кроме устрашения силой, тут не поможет. Россия — разъяренный нападающий зверь с затуманенным разумом, который понимает свою обреченность и поэтому хочет уничтожить все вокруг. Сама она не остановится. Возможный большой успех украинского контрнаступления способен стать поворотной точкой, которая заставит Кремль забыть даже об инстинкте самосохранения. Это необходимо предотвратить.

Автор статьи: Иван Габал (Ivan Gabal)