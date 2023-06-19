Путин предложил новую хозяйственную модель России

Российская экономика переходит на качественно другой уровень развития – она не будет зависеть от внешней конъюнктуры и спроса, а сама будет его формировать. Об этом заявил Владимир Путин в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме. Президент отметил, что стратегия, выбранная государством после введения западных санкций, сработала, а позитивные макроэкономические тенденции набирают обороты.

Президент России Владимир Путин выступил в пятницу на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Его речь была посвящена развитию России и планам страны по самым разным направлениям. Большая часть выступления касалась экономики – президент говорил о том, как экономическая система России выстояла под давлением санкций, о поддержке бизнеса, возможности возврата ушедших мировых брендов, изменениях во внешней торговле, и указал, какой в целом должна быть новая экономика России.

Путин считает, что отечественная экономика должна не просто отвечать на конъюнктуру рынка, но сама формировать спрос. "По сути, речь идет о переходе на качественно новый уровень развития – о суверенной экономике, которая не только реагирует на рыночную конъюнктуру и учитывает спрос, а сама формирует этот спрос, – сказал глава государства. – Такая экономика, ее часто называют экономикой предложения, предполагает масштабное наращивание производительных сил и сферы услуг, повсеместное укрепление инфраструктурной сети, освоение передовых технологий, создание новых современных индустриальных мощностей и целых отраслей, в том числе по тем направлениям, где мы пока не проявили себя должным образом, но возможности для этого – научные возможности, творческий потенциал – у нас, конечно, имеются".

Президент убежден, что "экономика должна стать экономикой высоких заработных плат с новыми требованиями к системе профессионального образования, с повышением производительности труда, в том числе на основе автоматизации и новых систем управления, с качественными современными рабочими местами и условиями труда".

Самым трудным периодом для российской экономики после начала СВО президент назвал второй квартал 2022 года, но добавил, что выбранная тогда стратегия сработала и набирает силу – власти смогли сохранить ответственную и сбалансированную денежно-кредитную политику. Он особо отметил беспрецедентно низкий уровень безработицы в 3,3%.

Социальная поддержка

Финансовые возможности страны, заверил президент, позволяют держать уверенный курс на поддержание социальной справедливости и снижению бедности. В прошлом году из-за черты бедности в России вышли 1,7 млн человек, а обеспечение социальной справедливости стало важным фактором для успешного преодоления проблем. Власти проводят адресную помощь наименее обеспеченным гражданам, их доходы за год выросли примерно на 30%, а уровень бедности оказался ниже двузначной отметки – он составил 9,8%.

Путин также напомнил – с 1 января 2024 года МРОТ будет увеличен на 18,5%, что будет гораздо выше темпов инфляции. Его индексация в России продолжается опережающими темпами, чтобы увеличивать отрыв МРОТ от прожиточного минимума. Так, с 1 января 2023 года МРОТ был повышен на 6,3% – до 16 тыс. 242 рублей в месяц, поэтому с 1 января 2024 года будет проведена еще одна индексация сразу на 18,5%. При этом глава государства отметил, что к 2030 году МРОТ должен вырасти как минимум вдвое. После чего он выразил уверенность, что это станет дополнительным стимулом для роста заработных плат по стране в целом.

Президент также предложил выплачивать пособия на ребенка и единое детское пособие весь период, на который они назначены, даже при увеличении доходов семьи. Еще одна инициатива президента – поддержать граждан, которые ухаживают за детьми-инвалидами. "Сегодня они также имеют право на пособие, только если не работают, не имеют никакого иного источника дохода. Даже при желании подработать нельзя этого сделать – тогда потеряешь пособие. Нужно, безусловно, снять эти ограничения, а именно: сохранить пособие по уходу при частичной занятости таких граждан. А чтобы здесь не было разночтений, нужно закрепить понятие "частичная занятость" в законе", – заявил Путин.

Испытание на прочность

В своем выступлении президент напомнил, что еще год назад настроения в наших предпринимательских кругах были весьма и весьма настороженными. А в этом году виден экономический рост: в апреле валовый внутренний продукт вырос на 3,3% в годовом выражении, а по итогам года он может прибавить более 1%. В апреле также отмечен рост в промышленности. Причем объем выпуска в обрабатывающих отраслях за январь – апрель превысил прошлогодние значения на 2,9%, хотя именно эта сфера оказалась под сильнейшим ударом из-за разрыва кооперационных связей и цепочек.

Глава государства также похвалил банки, которые прошли испытание на прочность. В 2022 году объемы кредитования юридических лиц прибавили 14,3%, а по гражданам – 9,5%. Темпы роста кредитов юрлицам в апреле 2023 года составили уже 17,1%, а физическим лицам – 12,9%. "Это хорошие показатели", – констатировал Путин, добавив, что ипотека растет опережающими темпами, ее рост составляет 18%.

Поставки агропромышленного комплекса России в 2022 году за рубеж показали новый максимум – более 41 млрд долларов. По словам президента, Россия десять лет стабильно находится в пятерке ведущих экспортеров зерна, с 2016 года она выступает крупнейшим поставщиком пшеницы и прочно удерживает первое место на мировых рынках.

"Есть основания полагать, что и в текущем году наши компании сделают еще один шаг вперед: вновь перепишут, обновят рекорд по экспорту этой культуры. При этом Россия активно будет участвовать в обеспечении глобальной продовольственной безопасности, оказывать помощь странам, в том числе африканским, которые испытывают дефицит продуктов питания", – подчеркнул Путин.

Говоря о ситуации в сфере нефти и газа, президент отметил, что Россия постепенно переходит с европейских на другие рынки. "Никакой катастрофы мы здесь не видим", – подчеркнул глава государства. По его словам, сложившаяся ситуация заставляет наши компании действовать более энергично: искать новую логистику, искать новых партнеров, приобретать активы за рубежом, перерабатывать нефть в нефтепродукты. "В целом нефтегазовый рынок России находится в хорошем состоянии и имеет блестящие перспективы развития", – сказал Путин.

Глава государства также пообещал российскому бизнесу снижение административного давления: "Считаю, если бизнес не связан с высокими рисками причинения вреда гражданам или окружающей среде, то его вообще не должны проверять – ни в плановом порядке, ни во внеплановом. Достаточно профилактических мероприятий".

Переход на отечественное

Глава государства обратил внимание и на тему ушедших из России иностранных брендов. Стране прочили возврат к закрытой экономике, напомнил Путин. "В прошлом году нам пророчили, что под давлением санкций Россия вернется к закрытой, административно-командной экономике. Но мы, как вы знаете, выбрали путь расширения свободы предпринимательства, и практика показала, что поступили абсолютно правильно. Жизнь это доказала", – сказал президент.

Также стимулом для бизнеса стало замещение транснациональных корпораций, которые ушли с российского рынка. Путин подчеркнул, что Россия "никого не выгоняла", иностранные компании были вынуждены уйти из-за мощного санкционного давления.

Он отметил, что под многими иностранными брендами давно продается продукция, которая полностью производится на российских мощностях. Более того, прибыль от такого бизнеса остается в стране. "Если поначалу наши предприниматели, я бы сказал, очень переживали из-за ухода западных компаний, то сейчас занимают освободившиеся производства и площадки в торговых центрах. Некоторые небольшие, так называемые нишевые марки, которые раньше торговали одеждой, обувью, другими товарами через социальные сети, сейчас открывают собственные магазины", – сказал президент.

В этом секторе иностранцы в большинстве своем ушли, освободив до 2 млн квадратных метров торговых площадей и нишу под 2 трлн рублей.

"Узкие места"

Серьезное внимание было уделено и вопросам инфраструктуры. "Будем и дальше строить и обновлять объекты инфраструктуры: автомобильные и железные дороги, путепроводы, мосты. Продолжим расшивку узких мест – их у нас, конечно, тоже достаточно, увеличение возможностей морских портов будет в центре нашего внимания, пограничных пунктов пропуска", – отметил он. Президент отметил, что объем строительных работ растет пять лет подряд.

Также страна в ближайшие пять лет обновит торговый флот, для этого планируется построить 260 судов, средства на это привлекут из Фонда национального благосостояния. Президент говорил и о планах увеличить втрое объем экспортных перевозок по маршруту "Север – Юг", а на восточном направлении – на 100 млн тонн к уровню 2022 года.

Что касается иностранных партнеров, то для них упростят открытие банковских счетов. Им "даже не понадобится личное присутствие", хотя придется соблюдать все требования так называемого антиотмывочного законодательства.

Пятое место в мире

Россия в ближайшие годы не только сохранит шестое место в числе десяти ведущих экономических держав мира, но и имеет шансы даже подняться выше, заявил глава государства в ходе своего выступления на ПМЭФ: "Сомнений нет, что в ближайшие годы мы сохраним это действительно шестое место, если считать ВВП по паритету покупательной способности. Это Китай, США, Япония, Индия, Германия и Россия".

При этом президент отметил, что в локомотиве европейской экономики – Германии – сейчас наблюдаются негативные процессы: ожидается спад экономики на 0,7%, растет безработица, инфляция.

Денацификация Украины будет продолжена

Кроме экономики, президент также высказался о ходе специальной военной операции. Об этом он сказал уже в ходе общения с журналистами после пленарного заседания. Ни на одном из участков контрнаступления украинские войска не достигли успехов и несут большие потери. В то же время он отметил успехи российских военных, которые уничтожили под Киевом пять американских зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Путин также предупредил, что если Украина не прекратит атаки на российские территории, то страна рассмотрит возможность создания "санитарного кордона" на украинской территории. "Они должны просто понимать, к чему они это все ведут. Мы работаем по военным целям высокоточным оружием большой дальности, большой мощности и добиваемся успеха по этим направлениям. Достаточно посмотреть, как уничтожаются склады с вооружениями, расположения личного состава, в том числе иностранных наемников, достаточно посмотреть, как работает наша техника по этому направлению. Ответ всегда есть, просто мы его часто даже не пиарим, но он чувствительный, этот ответ, и противник об этом знает", – сказал Путин.

Модератор дискуссии политолог Дмитрий Саймс сказал Путину, что наибольшее раздражение "коллективного Запада" вызывают заявления российского президента о необходимости денацификации Украины: "О чем Вы говорите? Зеленский – еврей. Он законно избранный президент, и очевидно, что он на стороне всего хорошего – западного, против всего плохого – российского. Так что вообще не вам говорить, что он на стороне нацистов. Как Вы на это ответите?"

"У меня много друзей-евреев с детства. Они говорят: Зеленский не еврей, это позор еврейского народа. Это не шутка, не ирония, понимаете? Ведь на пьедестал почета в качестве героев Украины возведены сегодня неонацисты, последыши Гитлера. Холокост – это уничтожение шести миллионов евреев, полтора миллиона были уничтожены на Украине и прежде всего руками бандеровцев", – ответил Путин.

Президент напомнил, что Россия больше других пострадала в борьбе с нацизмом – и никогда этого не забудет. Поэтому одной из ключевых задач России в ходе СВО является денацификация Украины. "У нас есть полное право считать, что поставленная нами задача денацификации Украины является одной из ключевых", – отметил он.

Евгений Романов